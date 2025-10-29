Cerrar X
museo_louvre_robo_paris_e63f37da54
Internacional

Dan prisión preventiva a sospechosos del robo del Louvre

Los dos hombres detenidos el pasado sábado, señalados como presuntos participantes del robo fueron inculpados y enviados a prisión preventiva este miércoles

  • 29
  • Octubre
    2025

Los dos hombres detenidos el pasado sábado, señalados como presuntos participantes del robo en el Museo del Louvre en París, fueron inculpados y enviados a prisión preventiva la noche del miércoles (hora local), informó la Fiscalía de París.

Según la fiscal Laure Beccuau, ambos hombres reconocieron parcialmente los hechos antes de ser encarcelados. Además, las joyas robadas aún no han sido recuperadas.

La Jurisdicción Interregional Especializada (Jirs) precisó que los hombres, de 34 y 39 años, fueron detenidos el sábado y acusados de robo en banda organizada y asociación para delinquir con miras a cometer un crimen, antes de ser puestos bajo prisión preventiva.

Se cree que los detenidos forman parte de un comando de cuatro hombres que, el pasado 19 de octubre, en apenas siete minutos, se apoderó de ocho joyas de la corona francesa, valoradas en más de 100 millones de dólares. Beccuau indicó que estos dos hombres fueron quienes ingresaron a la galería Apolo para sustraer las piezas.

El fiscal aclaró que por ahora no hay evidencia de complicidad dentro del museo, aunque no se descarta la posibilidad de que exista un grupo más amplio detrás del robo, que podría incluir un autor intelectual o posibles receptores de las joyas.

De acuerdo con el Código Penal francés, el robo cometido en banda organizada se castiga con hasta 15 años de prisión y una multa de 150,000 euros, mientras que la asociación para delinquir puede implicar hasta 10 años de cárcel si se trata de delitos graves.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_29_T133809_645_f3d3b08564
Sinner avanza y busca recuperar el número uno en París
robot_nom_0942240d2e
Lanzan robot humanoide Neo para tareas del hogar en 2026
AP_25302568049561_65ad4cc27f
Policía de París admite fallos graves de seguridad en el Louvre
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_0e05de2799
Anuncian cambio de horario en la frontera este domingo
EH_UNA_FOTO_2025_10_30_T151401_173_a9a955d297
Wall Street concluye jornada con caídas por acciones tecnológicas
EH_CONTEXTO_c51d3dbe48
Vinculan a proceso a estudiante de la UTC por acoso sexual
publicidad

Más Vistas

messi_mundial_2026_ed457d4a0b
Quiero estar ahí: Messi reitera su deseo de jugar el Mundial 2026
trhb_eb8625189b
Nuevo León refuerza transparencia y combate a la corrupción
FOTO_3_1e751fe6ab
Con altar de muertos, honra Escobedo a sus oficiales caídos
publicidad
×