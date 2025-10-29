Dan prisión preventiva a sospechosos del robo del Louvre

Los dos hombres detenidos el pasado sábado, señalados como presuntos participantes del robo en el Museo del Louvre en París, fueron inculpados y enviados a prisión preventiva la noche del miércoles (hora local), informó la Fiscalía de París.

Según la fiscal Laure Beccuau, ambos hombres reconocieron parcialmente los hechos antes de ser encarcelados. Además, las joyas robadas aún no han sido recuperadas.

La Jurisdicción Interregional Especializada (Jirs) precisó que los hombres, de 34 y 39 años, fueron detenidos el sábado y acusados de robo en banda organizada y asociación para delinquir con miras a cometer un crimen, antes de ser puestos bajo prisión preventiva.

Se cree que los detenidos forman parte de un comando de cuatro hombres que, el pasado 19 de octubre, en apenas siete minutos, se apoderó de ocho joyas de la corona francesa, valoradas en más de 100 millones de dólares. Beccuau indicó que estos dos hombres fueron quienes ingresaron a la galería Apolo para sustraer las piezas.

El fiscal aclaró que por ahora no hay evidencia de complicidad dentro del museo, aunque no se descarta la posibilidad de que exista un grupo más amplio detrás del robo, que podría incluir un autor intelectual o posibles receptores de las joyas.

De acuerdo con el Código Penal francés, el robo cometido en banda organizada se castiga con hasta 15 años de prisión y una multa de 150,000 euros, mientras que la asociación para delinquir puede implicar hasta 10 años de cárcel si se trata de delitos graves.

