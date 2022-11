¡De terror! Empresa rusa ofrece enterrarte vivo

Una coach de vida tiene el método que necesitas para recobrar tu entusiasmo y autoestima: ¡enterrarte vivo! ¿Te atreverías?

La coach Yakaterina Preobrazhenskaya está convencida de que el método de enterrar viva a una persona brinda diversos beneficios a quienes decidan someterse a esta extraña práctica.

Este servicio es ofrecido por la empresa rusa 'Prekated Academy', dedicada a realizar funerales privados para las personas en vida.



☠️ Si tu vida se ha convertido en un completo e inculto joder



☠️ no puedes salir del pozo financiero



☠️ no sacas un negocio, equipo, vida, familia



☠️ no ves perspectivas positivas por delante



☠️ no te aterrorizas de la muerte - haz un movimiento, ¡entiérrate!





'La caída no es el fin, sino el comienzo del viaje', se lee en parte de su publicación.



Cabe aclarar que el servicio no está 'invitando' a terminar con la vida de las personas, sino todo lo contrario: Este es un verdadero símbolo de lucha por ti mismo y por tu futuro feliz, pero es importante trabajar en los errores y elaborar la estrategia correcta antes de una nueva escalada.



De acuerdo con la descripción del servicio 'Organiza tu propio funeral', es por tiempo limitado y entre los beneficios te ayudará a repensar y a renacer a una nueva vida.



'Te daré la oportunidad de despedirte de una vida baja, quemar irrevocablemente puentes a un pasado aburrido, repensar tu vida y alcanzar el éxito personal sin errores. No solo restaurarás la fe en ti mismo y en un futuro feliz, sino que también recuperarás tu gran misión, potencial y amor por la vida en toda su diversidad', dice la publicación.

De acuerdo con el New York Post existen dos paquetes disponibles para los interesados.



'Funeral en línea', así se llama el primer paquete y cuesta alrededor de $15, 000 (alrededor de 297 mil pesos mexicanos al tipo de cambio de hoy) este servicio te ayudará como terapia de estrés para miedos y ansiedades.



Pero, si lo que buscas es sentir la experiencia de ser enterrado vivo, el paquete conocido como 'inmersión total', incluye una ceremonia religiosa completa la cual incluye enterrarte bajo tierra hasta por una hora, pero ojo, porque deberás desembolsar hasta 57 mil dólares por este aterrador servicio.



Con esta experiencia se busca que la persona tenga un reavivamiento obligatorio con una conciencia renovada en su misión, es decir, que renovará tu 'deseo de vivir'.



Pero, ¿corre peligro tu vida con esta práctica?



De acuerdo con la coach rusa, no tienen la intención de exponer a sus clientes a un riesgo indebido y asegura que algunas pruebas indican que una persona saludable podría aguantar de 10 minutos a una hora, o incluso entre 6 a 36 horas.



¿Te atreverías a usar este tenebroso servicio?

Con información de info7.mx