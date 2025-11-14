DEA coopera en decomiso de casi 14 toneladas de cocaína en Panamá

La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos apoyó en el operativo desplegado en aguas del Pacífico de Panamá, que dio como resultado la incautación de 13.5 toneladas de cocaína localizadas dentro de una embarcación este viernes.

El barco tipo remolcador oceánico fue interceptado en el Archipiélago de Las Perlas, cuando navegaba hacia Norteamérica procedente de Colombia.

Los tripulantes fueron identificados como originarios de países de Colombia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, quienes son acusados de tráfico internacional de drogas.

De acuerdo con el Servicio Nacional Aeronaval, se encontraron 579 bultos que contenían 11,562 paquetes de sustancia ilícita, lo que equivale al 10 % de las incautaciones anuales usuales realizadas en Panamá.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Merino elogió a las autoridades panameñas por este despliegue, debido a que asesta un "fuerte golpe a las redes criminales que se lucran del narcotráfico y ponen en peligro a las comunidades de todo nuestro hemisferio".

