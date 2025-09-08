Cerrar X
Internacional

DEA golpea al Cártel de Sinaloa con 617 arrestos en 23 ciudades

La DEA reportó 617 arrestos, y más de $11 millones de dólares tras una ofensiva contra el Cártel de Sinaloa realizada en agosto en 23 ciudades de EUA

  • 08
  • Septiembre
    2025

La Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos anunció un operativo de gran escala contra el Cártel de Sinaloa, considerado una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo.

Dicha ofensiva, realizada entre el 25 y el 29 de agosto de 2025, dejó un saldo de 617 arrestos y la incautación de 480 kilos de fentanilo en polvo, junto con millones de dólares y grandes cargamentos de droga.

Incautaciones históricas en cinco días

Además de las detenciones, la DEA decomisó 714 mil pastillas falsificadas, 2.2 toneladas de metanfetaminas, 7.4 toneladas de cocaína y más de 16 kilos de heroína.

También retiraron de circulación 420 armas de fuego y confiscaron activos valuados en $1.6 millones de dólares.

El total de dinero en efectivo asegurado durante la operación superó los $11 millones de dólares.

G0WSKelWsAAfOEh.png

Operación internacional coordinada

Cabe señalar que el operativo contó con la participación de agentes de la DEA en 23 divisiones dentro de Estados Unidos y en siete regiones extranjeras, lo que refleja el alcance global de la estrategia.

Según la agencia, el Cártel de Sinaloa mantiene presencia en más de 40 países, con una red de decenas de miles de miembros y asociados que controlan la producción y distribución de drogas sintéticas, especialmente fentanilo.

“Cada arresto salva vidas”

Por su parte, el administrador de la DEA, Terrance Cole, destacó la relevancia del operativo:

“Cada kilogramo de veneno incautado, cada dólar confiscado a los cárteles y cada arresto representa vidas salvadas y comunidades defendidas. La DEA no cejará hasta desmantelar por completo al Cártel de Sinaloa”, afirmó.

Además, la DEA señaló que seguirá colaborando con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) y otros organismos federales para enfrentar tanto al narcotráfico como a las organizaciones catalogadas como terroristas.

 

 


Comentarios

