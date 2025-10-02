Cerrar X
Internacional

Declara Trump 'conflicto armado' contra cárteles de la droga

Trump notificó al Congreso que Estados Unidos se encuentra en un 'conflicto armado no internacional' contra los cárteles de la droga

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró formalmente que su país mantiene un “conflicto armado” contra los cárteles de la droga, al catalogar a sus integrantes como “combatientes ilegales”.

La decisión fue notificada de manera confidencial al Congreso estadounidense, según documentos revelados por medios locales.

El aviso al Capitolio busca dar respaldo legal a tres operaciones militares ordenadas por Trump el mes pasado en el mar Caribe, en las que murieron al menos 17 personas. Dos de las embarcaciones atacadas procedían de Venezuela, según fuentes oficiales.

La Casa Blanca subrayó que estas acciones deben considerarse legítimas en el marco de un conflicto armado, y no simples ejecuciones.

Expertos legales consultados por The New York Times señalaron que esta declaración refuerza el derecho de Trump a invocar poderes de guerra, extendiendo el alcance de las operaciones militares contra grupos criminales transnacionales.

El documento sostiene que los cárteles constituyen “grupos armados no estatales” y que sus actos equivalen a ataques contra Estados Unidos y sus aliados.

Despliegue militar en el Caribe

En el marco de esta ofensiva, Estados Unidos mantiene desplegados en la región ocho buques de guerra, un submarino nuclear y más de 4,500 soldados, además de aviones de combate F-35B posicionados en Puerto Rico.

Señalamientos contra Maduro

Por su parte, el gobierno de Trump insiste en que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lidera el “Cartel de los Soles”, señalado por Washington como una organización terrorista vinculada al narcotráfico, acusación que Caracas ha rechazado en repetidas ocasiones.


