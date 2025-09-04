Decomisa EUA 316 toneladas de químicos del Cártel de Sinaloa

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos anunció el aseguramiento de 316,440 kilos de precursores químicos, presuntamente destinados a una empresa fachada del Cártel de Sinaloa en México.

La operación, bautizada como Hidra, culminó con la incautación de 13 mil barriles procedentes de China en altamar.

El director interino del ICE, Todd Lyons, calificó el operativo como “la acción más exitosa contra la metanfetamina en la historia de Estados Unidos”.

Operation Hydra resulted in the seizure of approximately 316,440 kilograms of chemical precursors destined for a Sinaloa drug cartel-operated front company in Mexico.



Acting ICE Director Todd Lyons spoke about ICE’s role in the most successful meth-related operation in our… pic.twitter.com/GHhRPEMaOf — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) September 3, 2025

De China a México, pasando por Panamá y Houston

La fiscal del distrito de Columbia, Jeanine Pirro, detalló que el decomiso correspondió a dos cargamentos transportados en buques distintos, con origen en Shanghái y destino final en puertos mexicanos.

Tras la incautación, los materiales fueron trasladados a Panamá y posteriormente enviados al puerto de Houston, Texas.

Entre los insumos se encontraron alcohol bencílico y N-metilformamida, con los que se podían fabricar hasta 189 mil kilos de metanfetamina, con un valor estimado de $569 millones de dólares en el mercado callejero.

Designación terrorista, clave en el operativo

Lyons explicó que esta fue la primera vez que se emitió una orden de incautación bajo el argumento de “material de apoyo al terrorismo”.

Esto fue posible tras la decisión del presidente Donald Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio, de designar al Cártel de Sinaloa como organización terrorista extranjera.

Esa clasificación, dijo Lyons, proporciona nuevas herramientas legales, como la capacidad de rastrear cargamentos de sustancias químicas antes de que ingresen a territorio estadounidense.

“Una guerra no declarada”

Durante el anuncio en Texas, Pirro advirtió que “diariamente toneladas de químicos son enviadas de China a México para producir drogas sintéticas como metanfetamina y fentanilo”.

Por otra parte, aseguró que este tráfico constituye “una guerra no declarada de China contra Estados Unidos y sus ciudadanos”.

