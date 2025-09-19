Cerrar X
Decomisan 29,000 litros de combustible en Paraguay

Autoridades aseguraron al menos tres derivados de combustible debido a que la mercancía no contaba con la documentación legal

  • 19
  • Septiembre
    2025

La Dirección General de Ingresos Tributarios de Paraguay aseguró un camión que transportaba 29,000 litros de distintos tipos de combustible en la ciudad de Sapucai.

El decomiso se registró durante un allanamiento en el departamento de Paraguarí, cuando elementos de seguridad ncautaron aproximadamente 13,600 litros de nafta, 11,400 litros de gasoil y 4,000 litros de alcohol usado en vehículos.

La dirección destacó que "la mercancía no contaba con la documentación legal necesaria para su comercialización".

Este operativo tuvo el apoyo de la Policía Nacional, donde un agente de la fiscalía dispuso de la incautación de todo lo asegurado, incluidas cinco bombas eléctricas de agua y un generador.


