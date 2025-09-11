Decomisan 400 kilos de presunta cocaína en Panamá; un detenido

La Fiscalía antidrogas y agentes del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá aseguraron 400 paquetes de estupefacientes y arrestaron a una persona por su presunta vinculación con la sustancia ilícita.

El cargamento fue descubierto durante un allanamiento durante el despliegue operativo realizado en la comunidad de Chepo, según informó el Ministerio Público a través de redes sociales.

Por medio de un comunicado, las autoridades detallaron lo sucedido.

"Unidades de la Dirección Antinarcóticos del Servicio Nacional de Fronteras abordaron un vehículo Toyota Hilux, color blanco, que transportaba plátanos como carga agrícola [...] Al verificar el vehículo -prosigue-, se encontraron los siguientes indicios: 400 paquetes rectangulares que se presume contienen sustancia ilícita, además de 750 dólares en efectivo, con billete de diferentes denominaciones".

Se informó que el conductor fue aprehendido en el lugar. Tanto el hombre como la droga asegurada fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas para continuar con los trámites correspondientes.

El estupefaciente más incautado en Panamá es la cocaína y los paquetes pesan alrededor de un kilo cada uno.

