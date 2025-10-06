Cerrar X
Defensa de expresidenta denuncia a Milei por abuso de autoridad

Tras los comentarios emitidos durante una entrevista, la defensa de Fernández expuso una denuncia por violar el abstenerse a intervenir en juicios legales

  • 06
  • Octubre
    2025

El abogado de la expresidenta argentina Cristina Fernández presentó una denuncia penal contra el actual mandatario Javier Milei por "abuso de autoridad".

Se acusa al actual presidente de la comisión del delito de abuso de autoridad previsto y reprimido por el artículo 248 del Código Penal en virtud de expresiones realizadas durante una entrevista televisada.

“Le puedo asegurar que esto es la venganza de que soy el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa" exclamó Milei.

Tras ser advertido por el periodista de inmiscuirse en temas de justicia, el presidente afirmó que en caso de corromper la justicia, Fernández no estaría recluida.

Con base a la declaración, esta “se inscribe en una violación del deber constitucional de abstenerse de intervenir en procesos judiciales, constituyendo el núcleo típico del abuso de autoridad".

Además, el abogado de defensa pidió que se cite a indagatoria a Milei y que se remita una copia de la denuncia a la Cámara de Diputados, con el fin de evaluar la apertura de un juicio político.

Recordemos que Fernández fue condenada a seis años de prisión por irregularidades en la concesión de obras viales, por lo que cumple con su arresto domiciliario en Buenos Aires.


