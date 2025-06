Demanda gobernador de California a Fox News por difamación

Gavin Newson, gobernador de California, reclama la cantidad de $787 millones de dólares en una demanda por difamación que presentó este viernes contra la cadena de televisión estadounidense Fox News, a la que acusa de mentir al informar que sostuvo una llamada telefónica con el presidente estadounidense, Donald Trump, un día antes de enviar tropas de la Guardia Nacional a su estado por las protestas en contra de las redadas migratorias.

"No más mentiras. Estoy demandando a Fox News por 787 millones" indicó en su cuenta de X, tras presentar la demanda en la Corte Superior de Delaware.

La acción legal del gobernador surge tras comentarios de su presentador Jesse Waters, quien indicó que el gobernador había mentido sobre una llamada con Trump el 7 de junio, durante 16 minutos, previo al envío de 2.000 militares a Los Ángeles, eje de las protestas y disturbios por las políticas migratorias, señalan medios locales.

No more lies.



