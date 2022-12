Derrame de petróleo afecta Estados Unidos

El petróleo se derramó en un arroyo de Kansas, Estados Unidos, y provocó que los precios del combustible se hayan disparado durante el fin de semana.

Un derrame de petróleo en un arroyo en el noreste de Kansas cerró un importante oleoducto que transporta petróleo desde Canadá hasta la costa del Golfo de Texas, lo que provocó que los precios del petróleo subieran brevemente el jueves.



TC Energy, con sede en Canadá, dijo que cerró su sistema Keystone el miércoles por la noche luego de una caída en la presión de la tubería. Dijo que el petróleo se derramó en un arroyo en el condado de Washington, Kansas, a unas 150 millas (240 kilómetros) al noroeste de Kansas City.



El jueves, la compañía estimó el tamaño del derrame en unos 14 mil barriles y dijo que el segmento del oleoducto afectado había sido 'aislado' y que el petróleo estaba contenido en el sitio con barreras. No dijo cómo ocurrió el derrame.





“La gente a veces no es consciente de los estragos que estas cosas pueden causar hasta que ocurre el desastre”, dijo Zack Pistora, quien cabildea en la Legislatura de Kansas para el capítulo estatal del Sierra Club.

La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. dijo que aún no se conocen efectos en los pozos de agua potable o en el público, y que el petróleo no se movió del arroyo a vías fluviales más grandes. Randy Hubbard, coordinador de Manejo de Emergencias del Condado de Washington, dijo que no se ordenaron evacuaciones porque la ruptura ocurrió en pastizales rurales.



“Nuestro enfoque principal en este momento es la salud y la seguridad del personal y el personal en el sitio, la comunidad circundante y la mitigación del riesgo para el medio ambiente”, dijo un comunicado de la compañía.



Los precios del petróleo subieron brevemente al mediodía del jueves en medio de la noticia del derrame, con el costo del barril de petróleo aumentando casi un 5% y por encima del costo de los contratos de petróleo en el futuro. Eso generalmente sugiere ansiedad en el mercado por el suministro inmediato.





Con información de AP.