Derrapa avión de carga en Hong Kong y cae al mar; hay dos muertos

Este domingo, las autoridades de Hong Kong informaron sobre el derrape de un avión de carga y su posterior caída al mar, causando la muerte de dos personas.

De acuerdo con las autoridades aeroportuarias de Hong Kong, el vuelo de Emirates, proveniente de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, estaba aterrizando en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong alrededor de las 3:50 horas.

Según los primeros reportes, tras la caída del avión al mar, cuatro miembros de la tripulación fueron rescatados y llevados al hospital, mientras que dos personas a bordo de un vehículo terrestre del aeropuerto murieron.

Emirates indicó que el carguero Boeing 747, con el número EK9788, fue arrendado con tripulación y operado por la aerolínea de carga turca Act Airlines. En los arrendamientos con tripulación, la compañía que suministra el avión también se encarga de la tripulación, el mantenimiento y el seguro. La aerolínea indicó que había carga a bordo.

Medios locales mostraron imágenes de la aeronave parcialmente sumergida justo al borde del malecón del aeropuerto.

La parte delantera y la cabina del avión eran visibles por encima del agua, pero la cola parecía haberse desprendido.

Por su parte, el Departamento de Aviación Civil de Hong Kong señaló en un comunicado que estaba dando seguimiento con la aerolínea y otras partes involucradas en el incidente.

