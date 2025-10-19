Cerrar X
AP_25293077594346_9001fc4e80
Internacional

Derrapa avión de carga en Hong Kong y cae al mar; hay dos muertos

Un carguero operado por Act Airlines se salió de pista en Hong Kong y cayó al mar; dos personas murieron y cuatro tripulantes fueron hospitalizados

  • 19
  • Octubre
    2025

Este domingo, las autoridades de Hong Kong informaron sobre el derrape de un avión de carga y su posterior caída al mar, causando la muerte de dos personas.

De acuerdo con las autoridades aeroportuarias de Hong Kong, el vuelo de Emirates, proveniente de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, estaba aterrizando en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong alrededor de las 3:50 horas.

Según los primeros reportes, tras la caída del avión al mar, cuatro miembros de la tripulación fueron rescatados y llevados al hospital, mientras que dos personas a bordo de un vehículo terrestre del aeropuerto murieron.

Emirates indicó que el carguero Boeing 747, con el número EK9788, fue arrendado con tripulación y operado por la aerolínea de carga turca Act Airlines. En los arrendamientos con tripulación, la compañía que suministra el avión también se encarga de la tripulación, el mantenimiento y el seguro. La aerolínea indicó que había carga a bordo.

Medios locales mostraron imágenes de la aeronave parcialmente sumergida justo al borde del malecón del aeropuerto.

La parte delantera y la cabina del avión eran visibles por encima del agua, pero la cola parecía haberse desprendido.

Por su parte, el Departamento de Aviación Civil de Hong Kong señaló en un comunicado que estaba dando seguimiento con la aerolínea y otras partes involucradas en el incidente.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

rio_bravo_df9dae556f
Se logra histórica reducción de contaminación en el Río Bravo
EH_FALLECIMIENTO_11_e85d1f12e6
Fallece exjugador de NFL, Doug Martin a los 36 años
EH_FOTO_VERTICAL_2025_10_19_T144005_643_60c5415877
Fallece Jesús Montero, ex jugador de Grandes Ligas, a los 35 años
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_20_T153509_767_4402f87b48
Wall Street cierra con subidas del 1%; aún esperan resultados
EH_UNA_FOTO_2025_10_20_T151959_926_24a7028fe7
Reanudan clases al sur del estado tras recientes lluvias
EH_UNA_FOTO_2025_10_20_T151621_772_839d0f80e9
Llega 'Frankenstein' a Cineteca NL previo a estreno global
publicidad

Más Vistas

evw_0ffc34d10e
Nuevo León reconoce y apoya a operadores del transporte público
EH_UNA_FOTO_2025_10_18_T130905_515_265354a704
Rompe PAN con alianzas partidistas; termina la era del PRIAN
20251018_083116_e7ac4f7e97
Retira 'Leones en Acción' 40 toneladas de basura en el río
publicidad
×