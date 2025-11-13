Cerrar X
Internacional

Desalojan a 500 húespedes por fuga de gas amoníaco en Oklahoma

El contacto directo con este vapor podría provocar consecuencias letales, por lo que los asilos y escuelas cercanas cerraron sus puertas por este día

Cientos de húespedes fueron desalojados este jueves tras la fuga de gas amoníaco presentada por un camión cisterna en el estacionamiento de un hotel en Oklahoma.

Autoridades levantaron una orden de refugio en el lugar, luego de que bomberos despertaran a cada uno de los húespedes para decirles que abandonaran el lugar por la presencia de vapores de amoníaco anhidro.

El hospital local trató a 36 personas en su sala de emergencias, mientras que 10 fueron llevadas a hospitales en Oklahoma City.

Esta liberación provocó que las personas que tuvieron contacto directo presentaran dificultades para respirar. Al menos 500 personas recibieron órdenes de permanecer en el lugar. Asilos y escuelas cercanas a la zona cerraron sus puertas.

El conductor del camión estacionó su unidad detrás del Holiday Inn para conseguir una habitación para la noche, sin percatarse de la aparente falla mecánica en una válvula o un sello.

El amoníaco anhidro se utiliza como fertilizante para ayudar a proporcionar nitrógeno a las plantas de maíz y trigo. El gas incoloro tiene un olor penetrante y sofocante y puede ser mortal, especialmente en altas concentraciones, además de causar problemas respiratorios y quemaduras en la piel y los ojos.


