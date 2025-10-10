Cerrar X
Internacional

Descarta Macron adelantar elecciones tras reunión en Francia

Izquierdistas se mostraron en desacuerdo luego de que el mandatario afirmó que no elegiría a una persona de sus filas para ocupar el cargo de primer ministro

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, va a nombrar a un primer ministro en las próximas horas, lo que confirma que descarta el adelanto de las elecciones legislativas.

Tras reunirse con los líderes de los principales partidos, se informó que los militantes de izquierda mostraron su profundo descontento porque no será elegido alguna persona de su movimiento.

El primer secretario socialista, Olivier Faure, se quejó de que Macron no les ha dado "ninguna respuesta clara" en los puntos que le han pedido, como una renuncia a la aprobación de leyes por decreto o a la suspensión de la reforma de las pensiones, y advirtió sobre la posible censura del primer ministro que pueda nombrar.

El líder socialista añadió que si no se les tiene en cuenta "no hay otra opción que votar una moción de censura".

En una línea similar, la representante de los ecologistas, Marine Tondelier, denunció que, a la vista de lo que han escuchado en reunión, para el presidente "nombrar a un primer ministro ecologista o de izquierdas no es su opción".

Los dos partidos exigen elecciones anticipadas con el objetivo de que Macron deje la presidencia, debido a que se ha intentado destituirlo en varias ocasiones.

El actual primer ministro en funciones, Sébastien Lecornu, dimitió de su cargo 14 horas después de que se anunciara la composición de su Gobierno. El mandatario francés le encargó que siguiera con la labor de prospección dos días más para evitar el adelanto de las elecciones.


