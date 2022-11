Designan a interventor para supervisar la Organización Trump

Esta acción se debe a que según la fiscal de NY, Trump y su empresa engañaron de forma rutinaria a los bancos sobre el valor de activos de varios inmuebles.

Un juez de Manhattan anunció el jueves que designará un interventor independiente para el imperio de bienes raíces del ex presidente Donald Trump, lo que restringe la capacidad de su empresa para hacer acuerdos libremente, vender activos y cambiar su estructura empresarial.



El juez Arthur Engoron ordenó el interventor para la Organización Trump mientras preside una demanda en la que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, alega que Trump y su compañía engañaron rutinariamente a los bancos y a otros sobre el valor de activos como campos de golf y hoteles que llevan su apellido.



La fiscalía señala que la Organización Trump sigue cometiendo fraude y que ha tomado medidas para eludir las posibles sanciones por la demanda, como incorporar una nueva entidad en Delaware llamada Organización Trump LLC en septiembre, antes de que se entablara la demanda.



Engoron, en una orden de 11 páginas, prohibió a la Organización Trump vender o transferir cualquier activo no monetario sin avisar al tribunal y a la oficina de James con 14 días de antelación. El interventor, que aún no ha sido nombrado, estará a cargo de garantizar el cumplimiento de la orden y reportará inmediatamente cualquier violación a la corte y a los abogados de ambas partes.





'La Organización Trump también debe dar al interventor acceso a sus declaraciones financieras, a valuaciones de activos y a otra información; debe proporcionar una descripción completa y precisa de la estructura de la empresa, y debe notificar al interventor con al menos 30 días de antelación cualquier posible reestructuración, refinanciación o venta de activos', dijo Engoron.



La compañía también debe de pagar por los servicios del interventor, añadió el juez.



La decisión de Engoron de designar un interventor es el fallo más reciente que ha hecho contra Trump o sus intereses. Mientras presidía las disputas sobre las citaciones emitidas en la investigación de James, el juez declaró a Trump en desacato y le impuso una multa de 110 mil dólares después de que tardara en entregar documentos, y lo obligó a declarar. En ese testimonio, Trump invocó su protección de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación más de 400 veces.