Despachador rocía de gasolina a cliente y lo quema

Un discusión entre un despachador de una gasolinera y un cliente en Brasil, terminó con este último envuelto en llamas luego de que le rociaran intencionalmente gasolina en su cuerpo.

Fue el pasado sábado 18 de marzo del presente año cuando Caio Murilo Lopes do Santos llegó a una gasolinera ubicada en el barrio Pilarzinho de la ciudad de Curitiba para abastecerse de combustible, pero después de que recibió el servicio entabló una discusión con el despachador que lo atendió.

La cámara de seguridad de la gasolinera capta el momento en que ambos hombres se hacen de palabras, lo insólito ocurre cuando el despachador rocía gasolina con una manguera el cuerpo del hombre, y después lo persigue para prenderle fuego con un encendedor.

El hombre corre con su cuerpo envuelto en llamas, mientras su agresor se mantiene cerca, posteriormente se quita la playera y un segundo trabajador es quien se acerca con un extintor para sofocar las llamas tanto en la víctima como en un área de arbusto.

Casi al final del video se puede ver que el trabajador levanta los puños con la intención de continuar una pelea con el cliente, pero es separado por un motociclista.

Pese a la rápida intervención de terceros, Murilo sufrió quemaduras severas en los brazos, el pecho y el abdomen, y otras más leves en las piernas. Su estado de salud se considera estable.

De acuerdo con el portal de noticias G1 la discusión comenzó cuando el conductor le reclamó al despachador por haberle roto la llave del vehículo.

'Nunca lo insulté, en ningún momento lo ofendí o lo destraté. Solo le dije lo que había ocurrido y que se tendría que hacer cargo. Él me dijo que no lo haría y yo le repetí que sí. Luego me mojó con la manguera, se me vino encima y me prendió fuego', contó Murilo al medio antes citado.