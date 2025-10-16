Detectan en California rara variante de viruela símica

Dos personas en California han sido diagnosticadas con una variante poco habitual de la viruela símica, lo que podría marcar los primeros casos de propagación local del llamado clado I del virus en Estados Unidos.

Uno de los casos fue confirmado esta semana por el Departamento de Salud de Long Beach; el otro, en el condado de Los Ángeles.

Tras la deteccion de estos casos, ambos pacientes fueron hospitalizados y ahora se recuperan en casam y hasta el momento, las autoridades aseguraron que el riesgo para el público en general sigue siendo bajo.

Pese a que este tipo de virus ya se había detectado antes en el país, los seis casos anteriores estaban relacionados con viajeros internacionales.

Sin embargo, lo que genera preocupacion esta vez es que no hay evidencia de viajes al extranjero ni contacto con personas que hayan viajado, lo que sugiere una posible transmisión local.

“No hemos encontrado una conexión entre los dos casos”, explicó Jennifer Ann Gonzalez, vocera del departamento de salud de Long Beach, que opera de manera independiente pese a estar en el condado de Los Ángeles. Aún no se ha detectado una cadena de transmisión activa, pero las investigaciones siguen en curso.

Por su parte, Nora Balanji, experta en enfermedades transmisibles, informó que algunos contactos cercanos ya han sido vacunados, como medida preventiva.

¿Qué es el clado I?

La viruela símica, o mpox, es causada por un virus emparentado con el de la viruela. Aunque hay dos versiones principales del virus, el clado II fue el que provocó la crisis internacional en 2022, con miles de casos principalmente entre hombres que tienen sexo con hombres. En su punto más alto, Estados Unidos registró cerca de 500 casos diarios.

El clado I, en cambio, ha circulado sobre todo en regiones del este y centro de África, afectando a un grupo más diverso de personas, incluidos niños. También puede transmitirse por contacto sexual, aunque no es su única vía de propagación.

A pesar de la preocupación, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya no considera esta variante una emergencia internacional, aunque sigue atenta a los casos nuevos.

¿Qué síntomas provoca?

Los casos más leves se presentan con fiebre, escalofríos y dolores corporales, pero en situaciones más graves puede haber lesiones dolorosas en el rostro, el pecho, las manos y los genitales.

Gracias a la vacuna Jynneos, utilizada durante el brote de 2022, los casos bajaron drásticamente. Sin embargo, estos nuevos diagnósticos en California dejan claro que el virus sigue presente y puede aparecer en nuevas formas.

