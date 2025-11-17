Detienen a 81 migrantes por redadas desplegadas en Charlotte

La operación migratoria denominada "Charlotte's Web", dejó al menos 81 personas detenidas durante este fin de semana en Carolina del Norte.

El gobernador Josh Stein denunció que en Charlotte han visto "agentes enmascarados, fuertemente armados y con vestimenta paramilitar conduciendo autos sin marcas, enfocándose en ciudadanos estadounidenses con base en su color de piel, perfilamiento racial y agarrando personas aleatorias en estacionamientos y aceras".

Su llegada ha generado inquietud entre organizaciones comunitarias y defensores de migrantes, que recuerdan su papel en uno de los despliegues más amplios y agresivos de detenciones en California y temen que una estrategia similar esté comenzando ahora en Carolina del Norte.

Las redadas en Charlotte, la mayor ciudad de Carolina del Norte, se enfocarán en los "criminales extranjeros ilegales" que han llegado ahí para protegerse "con las políticas santuario", aseveró el Departamento de Seguridad Nacional.

Además, sostuvo que casi 1,400 órdenes de detención migratorias no se han respetado Pero el gobernador Stein señaló que "la vasta mayoría" de los detenidos por la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no tienen una condena criminal.

Comentarios