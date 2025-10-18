Detienen a policía acusado de matar a manifestante en Lima

Un tribunal peruano ordenó la detención preliminar por siete días del suboficial Luis Magallanes, acusado de asesinar a un manifestante durante la multitudinaria protesta del pasado miércoles en Lima contra el Gobierno y el Congreso.

La Fiscalía informó que Magallanes es investigado por homicidio calificado en agravio de Eduardo Ruiz, un cantante de hip hop de 32 años conocido como Truko. La medida fue solicitada por la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo y dictada por el Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Abel Centeno Estrada.

Otro suboficial, Omar Saavedra, deberá acudir a todas las diligencias o podría ordenarse su detención. La Policía identificó a Magallanes como autor del disparo mortal tras difundirse videos del momento.

Tras el hecho, el Gobierno peruano anunció cambios en mandos policiales y la apertura de investigaciones internas. El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, pidió esclarecer los hechos y aseguró que no se protegerán actos ilícitos dentro de la institución.

