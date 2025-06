Detienen a una mujer relacionada con atentado contra Miguel Uribe

Una mujer que es investigada en el caso del atentado en contra del senador colombiano Miguel Uribe Turbay fue detenida en el sur del país, informó la policía la noche del sábado, una semana después de los hechos.

La persona, cuya identificación no fue proporcionada, fue aprehendida en el departamento del Caquetá y será trasladada hacia la capital colombiana en las próximas horas, señaló a The Associated Press la oficina de prensa de la policía. La mujer cuenta con una orden de captura en su contra para investigar el rol que cumplió en el ataque, añadió.

Hace una semana Uribe Turbay daba un discurso en el parque “El Golfito”, en el oeste de Bogotá, cuando fue baleado por la espalda y recibió al menos tres disparos, según las autoridades. El senador permanece en una unidad de cuidados intensivos.

Decenas de personas acudieron desde el mediodía del sábado al lugar donde fue atacado el también precandidato presidencial para pedir por la recuperación del político y por la paz del país.

El árbol que se observa en las imágenes detrás del senador cuando se produjo el atentado lucía envuelto en banderas de Colombia, velas, flores y mensajes.

“Venimos a pedir acá y a sembrar este granito de arena en este lugar donde fue el atentado”, dijo Sandra Talero, una publicista de 45 años. En declaraciones a la AP, señaló que “Colombia necesita oración”.

Clemencia Angarita confió en que el senador Uribe será protagonista de un milagro.

“No al odio, somos más los buenos”, se leía en los papeles colgantes. “Por Miguel, por Colombia y por la paz”, señalaban otros.

En un evento público desde la zona del Guaviare, en el suroriente colombiano, el presidente Gustavo Petro, el primero de izquierda en llegar al poder en Colombia, emitió un mensaje en el que pidió por la salud del senador, quien —dijo— representa una oposición “bastante dura”.

“Yo quiero que se recupere y vuelva a abrazar a sus hijos, no quiero más gente muerta en Colombia”, afirmó.

Otras decenas de personas acudieron a los exteriores de la Fundación Santa Fe, donde permanece internado el senador Uribe.

La condición del senador sigue siendo “crítica con pronóstico neurológico reservado”, señaló el reporte emitido la víspera por esa clínica.

Los informes médicos que se venían entregando a diario se pausaron durante el fin de semana y se espera que se reanuden en los siguientes días.

Un adolescente presunto autor de los tiros fue capturado e imputado por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, cargos que no aceptó, según la fiscalía. Un segundo involucrado acusado de participar en la logística fue imputado el jueves por homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego y uso de menores de edad en la comisión de delitos.

Según la revista Semana que divulgó el sábado la declaración del menor de 15 años, le ofrecieron 20 millones de pesos (cerca de 5.000 dólares) por atentar contra Uribe. La versión no ha sido ratificada por las autoridades colombianas.

Entre las hipótesis que maneja las autoridades sobre el móvil del ataque están que se trate de un golpe para la oposición, un intento de desestabilizar al actual gobierno o una venganza de grupos armados ilegales. Para el domingo se prevén movilizaciones multitudinarias para condenar el ataque.

