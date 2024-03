Diarios de presidentes de EUA podrían tener secretos que contar

“Caminé como de costumbre hasta mi lugar habitual de baño y llegué a la roca donde dejo mi ropa unos minutos antes del amanecer, encontré a varias personas allí, además de tres o cuatro que se bañaban; y en la orilla, debajo del árbol, una embarcación con cuatro hombres en ella y una red de arrastre... en busca de un cadáver”.

“Me desnudé y me metí al río; no había nadado más de diez minutos cuando la embarcación de arrastre partió, y ellos no estaban ni a cinco minutos de la orilla cuando el cuerpo flotó inmediatamente frente a la roca; a menos de cien metros de la orilla”.