Dimite presidente valenciano tras críticas por gestión de riadas

El presidente de la región española de Valencia, Carlos Mazón, anunció su dimisión un año después de las inundaciones de 2024 que dejaron al menos 229 muertos, tras ser increpado por las familias de las víctimas por su ausencia durante la catástrofe.

“Ya no puedo más. Sé que el futuro presidente continuará con la reconstrucción”, declaró Mazón durante su renuncia en la sede de Gobierno, días después del funeral de Estado en el que fue duramente insultado por los asistentes.

El dirigente del Partido Popular permanecerá como diputado en las Cortes valencianas, y será sustituido por otro miembro de su formación hasta las elecciones de 2027.

Las críticas se intensificaron luego de revelarse que, durante las riadas, Mazón estuvo desaparecido seis horas mientras almorzaba con la periodista Maribel Vilaplana, quien deberá declarar ante la jueza que investiga la tragedia.

Aunque el político negó haber mantenido una relación sentimental con ella, reconoció que le ofreció un puesto en la televisión pública valenciana.

Comentarios