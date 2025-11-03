Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_03_T124940_156_fd194969f7
Internacional

Dimite presidente valenciano tras críticas por gestión de riadas

El presidente de la región española de Valencia, Carlos Mazón, anunció su dimisión un año después de las inundaciones de 2024 que dejaron al menos 229 muertos

  • 03
  • Noviembre
    2025

El presidente de la región española de Valencia, Carlos Mazón, anunció su dimisión un año después de las inundaciones de 2024 que dejaron al menos 229 muertos, tras ser increpado por las familias de las víctimas por su ausencia durante la catástrofe.

“Ya no puedo más. Sé que el futuro presidente continuará con la reconstrucción”, declaró Mazón durante su renuncia en la sede de Gobierno, días después del funeral de Estado en el que fue duramente insultado por los asistentes.

El dirigente del Partido Popular permanecerá como diputado en las Cortes valencianas, y será sustituido por otro miembro de su formación hasta las elecciones de 2027.

Las críticas se intensificaron luego de revelarse que, durante las riadas, Mazón estuvo desaparecido seis horas mientras almorzaba con la periodista Maribel Vilaplana, quien deberá declarar ante la jueza que investiga la tragedia.

Aunque el político negó haber mantenido una relación sentimental con ella, reconoció que le ofreció un puesto en la televisión pública valenciana.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_UNA_FOTO_17_4518b1248e
Fuerzas federales son atacadas en Sinaloa; reportan 13 muertos
inter_trump_carteles_3d7206dce8
EUA analiza ataques militares contra cárteles mexicanos
sheinbaum_waldos_18a8c6da4d
Lamenta Presidencia muertes tras incendio en tienda en Sonora
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_11_03_at_11_30_11_PM_22ad6cc62d
Michoacán, atrapado por el crimen organizado
Whats_App_Image_2025_11_04_at_1_27_07_AM_055d9b95ce
Andy Cartagena, Juan Fernando y Sergio Garza… ¡En Monterrey!
ccd9d813_32bd_4e44_93f1_40fe8b75efcc_fc22c03ffd
Desaparece familia completa en Reynosa sin dejar rastro
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_03_at_11_13_15_PM_a95c91a6ed
Presunto homicida de Cumbres Mediterráneo se quita la vida
nl_interconexion_68bc30b6bc
Ven obra vial de la Interconexión como ‘negociazo’ inmobiliario
EH_DOS_FOTOS_2025_11_02_T114301_542_c5f88939e7
Samuel García lamenta asesinato del alcalde de Uruapan
publicidad
×