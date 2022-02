Dinamarca, primer país europeo en decretar fin de pandemia

El alto porcentaje de vacunación pone fin a las restricciones con el objetivo de marcar una nueva era para ser una sociedad abierta

Dinamarca se conviertió en el primer país del mundo en poner fin a la pandemia del COVID-19. El país escandinavo ha dejado de considerar el brote de coronavirus como una "enfermedad socialmente crítica". Las autoridades sanitarias danesas han remarcado que la variante ómicron no presenta una carga pesada para el sistema de salud pese al aumento de casos. Insisten en el valor de su alta tasa de vacunación para hacer frente al coronavirus.

Se han eliminado todas las medidas para contener el coronavirus pese a los 50.000 casos diarios de media en las últimas semanas, los pacientes en unidades de cuidados intensivos han disminuido. Por ello, Dinamarca dice adiós, entre otras cosas, a las mascarillas en transporte público, tiendas y clientes en los interiores de los bares y restaurantes. Solo se recomienda el uso de mascarillas en hospitales, centros de atención médica y residencias de ancianos.

El pasaporte covid deja de pedirse para ingresar en el ocio nocturno y hostelería. Las restricciones de aforo se han acabado. La primera ministra del país, Mette Frederiksen ha comentado: "Las vacunas han resultado ser lo que pensábamos, una súper arma que ha dado una fuerte protección contra el virus. Por eso, el Ejecutivo ha decidido que el covid ya no debe considerarse una amenaza para la sociedad"

Una nueva normalidad

A partir de ahora, los ciudadanos daneses disfrutarán de normalidad absoluta. Algunos no están de acuerdo con las medidas del Gobierno. "La manera de controlar una endemia no es descontrolarla. Se puede relajar un poco pero no todo a la vez", explica el virólogo Jeff Lazarus. En Dinamarca no han existido unas medidas tan duras como en otros países europeos como España, Italia, Alemania o Francia.

Gracias a disponer de 5,8 millones de habitantes, Dinamarca lo tiene mucho más fácil para contener el coronavirus. Las autoridades sanitarias instan a la población a realizarse pruebas diagnósticas de manera regular para mantener una vigilancia epidémica, según el ministro de Salud, Magnus Heunicke, para así "reaccionar rápidamente si es necesario".

El 60% de la población total en Dinamarca ha recibido la dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19, un mes antes de lo previsto en el calendario de vacunación de las autoridades sanitarias. Recuerdan que la enfermedad sigue existiendo y todavía está presente.

Dinamarca continua recomendando el aislamiento durante cuatro días a los positivos en coronavirus. El ministro de Sanidad apunta que pese a que ahora mismo la tasa de contagios de COVID-19 es elevada, "nuestra evaluación actual es que la epidemia alcanzará pronto su pico".