Internacional

Diputados de Brasil avalan ley que reduciría pena a Bolsonaro

Cámara baja de Brasil aprueba ley que podría bajar la condena de Bolsonaro de 27 años a poco más de dos; sesión estuvo marcada por caos y expulsiones

  • 10
  • Diciembre
    2025

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó la madrugada de este miércoles un proyecto de ley que podría reducir de forma drástica la condena de 27 años de cárcel impuesta al ex presidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado.

La sesión, marcada por el caos, incluyó un boicot fallido y la expulsión de un legislador.

El origen del caso

Bolsonaro, de 70 años, fue sentenciado en septiembre por el Supremo Tribunal Federal tras intentar revertir la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

Desde noviembre permanece encarcelado en instalaciones policiales en Brasilia.

El proyecto, incorporado de última hora al orden del día, reduce penas para diversos delitos, incluido el de golpe de Estado.

De ser ratificado por el Senado, la condena de Bolsonaro podría pasar a “más o menos dos años y cuatro meses”, explicó el diputado Paulinho da Força, autor de la iniciativa.

El cálculo final dependerá del poder judicial.

La ley también otorgaría libertad condicional a más de un centenar de bolsonaristas presos por la asonada del 8 de enero de 2023 contra las sedes de los poderes públicos, ocurrida una semana después de la toma de posesión de Lula.

Para Da Força, la aprobación es “un gesto de reconciliación”.

Caos en el hemiciclo

La sesión fue interrumpida cuando el diputado izquierdista Glauber Braga intentó boicotear la votación ocupando la silla de la presidencia de la Cámara. Fue retirado por la fuerza por policías legislativos.

dbc70f14519389c1a1ae3df9bd38b94f4abac503.jpg

La transmisión oficial fue suspendida, periodistas fueron desalojados y se registraron empujones y forcejeos.

La Federación de Periodistas repudió “el episodio de violencia”.

Reacciones enfrentadas

El proyecto fue aprobado con 291 votos a favor y 148 en contra.

La oposición derechista celebró la medida, aunque admitió que no equivale a la amnistía que buscaban.

“Bolsonaro dio su visto bueno”, aseguró el diputado Sóstenes Cavalcante.
El oficialismo calificó la iniciativa como “inaceptable”.

Para Lindbergh Farias, líder del bloque de Lula, se trata de “un atentado contra la democracia” y un intento de otorgar “inmunidad”.

La propuesta estuvo congelada durante meses, pero revivió luego de que Flávio Bolsonaro, hijo mayor del ex mandatario, anunciara su precandidatura presidencial para 2026. Lula también ha expresado su intención de competir por un nuevo mandato.

 


