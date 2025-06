Discuten Donald Trump y Elon Musk en redes por plan fiscal

La relación entre el presidente Donald Trump y Elon Musk atravesó su punto más tenso este jueves, luego de que el CEO de Tesla criticara duramente el proyecto de ley de recortes fiscales impulsado por la Casa Blanca.

Musk advirtió que la iniciativa incrementaría el déficit nacional en varios billones de dólares y urgió a legisladores republicanos a bloquear su aprobación.

El enfrentamiento comenzó tras la renuncia de Musk, ocurrida el 30 de mayo, a su puesto como jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), una oficina creada por Trump para reducir el gasto y la burocracia federal.

En su momento, Musk dijo que dejaba el cargo para enfocarse en sus empresas, pero la disputa tomó otro rumbo esta semana.

El detonante fue el nuevo plan fiscal propuesto por Trump, el cual, según la Oficina Presupuestaria del Congreso, aumentará la deuda estadounidense en 2.4 billones de dólares durante la próxima década.

Musk calificó la propuesta como una “abominación repugnante” y acusó al presidente de mentir al asegurar que él conocía el contenido del plan.

El enfrentamiento escaló con declaraciones en redes sociales. A través de Truth Social, Trump calificó a Musk de “LOCO” y aseguró que estaba “desgastado” al final de su gestión como jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

“Le pedí que se fuera”, afirmó Trump, en aparente desmentido a la versión de que Musk dejó el cargo por decisión propia.

Según Trump, el distanciamiento se debe al fin de los créditos fiscales federales para vehículos eléctricos, un beneficio clave para Tesla. El presidente sostuvo que Musk sabía desde hace meses que la administración eliminaría los incentivos y que su reacción obedece a la pérdida de ingresos públicos para sus empresas.

“Le quité su mandato de autos eléctricos que nadie quería… y se volvió LOCO”, escribió Trump, haciendo alusión al desmantelamiento de normas que favorecían la movilidad eléctrica.

La respuesta de Trump no se hizo esperar. En un mensaje desde la Casa Blanca, el republicano aseguró:

“Elon y yo teníamos una gran relación. No sé si seguirá así”, dando por finalizada la cercana colaboración entre ambos.

Musk, por su parte, replicó desde su red social X:

“¡Falso! No me enseñaron este proyecto de ley ni una sola vez”, marcando así un quiebre definitivo.

Como parte del choque político, Trump lanzó una amenaza directa: retirar todos los contratos gubernamentales de las empresas controladas por Musk.

“La manera más fácil de ahorrar miles de millones es cancelar los subsidios y contratos de Elon. ¡Siempre me sorprendió que Biden no lo hiciera!”, escribió Trump en Truth Social.

La advertencia golpea directamente a SpaceX, la firma aeroespacial de Musk, que actualmente mantiene el mayor contrato activo con el gobierno federal: un acuerdo de 5,900 millones de dólares con la Fuerza Espacial de Estados Unidos para lanzamientos de satélites entre 2025 y 2030.

En medio de la tensión, otro comentario de Musk encendió los ánimos: el empresario afirmó que su intervención financiera fue clave en la campaña presidencial de Trump.

“Gasté más de 250 millones de dólares para asegurar su regreso a la Casa Blanca”, aseguró Musk, desatando especulaciones sobre su influencia en la administración y su participación en decisiones clave.

Además, intensificó su campaña contra la iniciativa fiscal. A través de su red social X (antes Twitter), calificó el paquete presupuestario como una “abominación fiscal” y alertó sobre las consecuencias económicas a largo plazo que podría generar su aprobación.

El empresario ha usado su influencia para presionar a senadores republicanos a votar en contra del proyecto, que representa uno de los ejes de la política doméstica de Trump.

Por otra parte, Musk acusó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aparecer en los archivos confidenciales del caso Jeffrey Epstein, el multimillonario acusado de abuso y tráfico de menores.

“Es hora de lanzar la gran bomba: Donald Trump está en los archivos de Epstein. Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos. Que tengas un buen día, DJT”, escribió Musk en su cuenta de X, red social que también es de su propiedad.

Cabe señalar que dicha acusación se produce meses después de que la fiscal general de EUA, Pam Bondi, hiciera públicos documentos oficiales del caso Epstein el pasado 27 de febrero de 2025.

Bondi explicó que los archivos, aunque ya habían sido filtrados de forma parcial, nunca fueron divulgados oficialmente por el Gobierno.

Las 200 páginas publicadas no aportaron nueva información sustancial a lo que ya se conocía sobre la red de explotación sexual operada por Epstein.

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.



Have a nice day, DJT!