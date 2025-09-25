Cerrar X
Dos sismos de magnitud 6,2 y 6,3 sacuden 13 estados de Venezuela

Los sismos se sintieron en Caracas y 13 estados. No hubo daños, pero causaron evacuaciones; también se percibieron en Colombia

  • 25
  • Septiembre
    2025

Dos sismos de magnitud 6,2 y 6,3 remecieron el miércoles gran parte de Venezuela, incluyendo la capital, Caracas, sin que las autoridades hayan reportado por el momento daños materiales ni personales.

El epicentro del primer temblor se situó unos 24 kilómetros (unas 15 millas) al noreste de Mene Grande, una región de la costa oriental del lago de Maracaibo, en el estado Zulia, a unos 600 kms (370 millas) al oeste de Caracas, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). Se produjo a las 18:21 de la tarde a una profundidad de 10 kms (6,2 millas), e hizo que cientos de personas en el centro de la capital evacuaran de forma preventiva edificios y salieran a las calles.

La segunda sacudida, la más potente, se registró casi a la medianoche del miércoles, a unos 27 kms (cerca de 17 millas) de Mene Grande, también a una profundidad de 10 kms. Las calles de Caracas se veían desoladas y se escuchaba bullicio y luces encendidas en edificios por doquier.

Mene Grande es una importante zona petrolera. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo.

Se sintieron con fuerza en Caracas y en 13 de los 23 estados del país: Táchira, Trujillo, Mérida, Barinas, Lara, Falcón, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Miranda, Vargas y la costa del Anzoátegui, en el este del país.

En la vecina Colombia, residentes de zonas cercanas a la frontera con Venezuela también reportaron que sintieron el sismo y abandonaron sus viviendas y oficinas. Las autoridades colombianas tampoco reportaron daños.


