Ecuador y EUA decomisan 10 toneladas de droga cerca de Galápagos

Este martes Ecuador informó sobre el decomiso de 10 toneladas de drogas en aguas internacionales, cerca de las Islas Galápagos, con apoyo de la Guardia Costera de Estados Unidos.

Esta es la segunda mayor incautación reportada en lo que va de 2025.

De acuerdo con el Ministerio del Interior en un comunicado, el cargamento será trasladado a un puerto en Ecuador.

En dicho documento no se precisó el número de personas detenidas.

Según las estimaciones de las autoridades ecuatorianas, la droga decomisada, la cual tenía como destino el extranjero, tiene un valor aproximado de $400,000 millones de dólares en el mercado negro internacional.

A fines de julio se incautaron 14 toneladas de drogas, el cargamento más grande decomisado en lo que va del año, tras una operación conjunta también de efectivos de Ecuador y de Estados Unidos en alta mar, según las autoridades.

Un mes antes, otras 4,8 toneladas fueron descubiertas en un puerto de la ciudad de Guayaquil, 265 kilómetros al suroeste de la capital, escondidas en cajas de banano de exportación cuyo destino era España.

Entre enero y septiembre de este año se han decomisado unas 135 toneladas de sustancias ilícitas, especialmente cocaína, según cifras oficiales. Durante el 2024 se incautaron casi 295 toneladas y un año antes 219.

