Egipto enviará teatros y bibliotecas móviles a Gaza tras tregua

Después de que entrara en vigor el pasado viernes el alto al fuego entre Hamás e Israel y se pusiera fin a las hostilidades entre ambas partes, Egipto anunció que planea enviar un teatro y bibliotecas móviles a Gaza.

Pues, de acuerdo con el ministro de Cultura egipcio, Ahmed Fuad Heno, también se planea enviar "muchas" actividades culturales, especialmente para los niños, "cuando se lo permitan las condiciones".

Según Heno, este plan tiene como objetivo "ayudar a la normalización de la vida en el enclave" tras el alto al fuego.

"Nuestro objetivo es mitigar los efectos de lo que los niños han vivido durante ese período y brindarles apoyo psicológico y moral mediante el poder del arte, la cultura y los mensajes de esperanza", dijo el ministro.

Del mismo modo, apuntó que Egipto tiene "muchos planes para la Franja de Gaza, incluyendo teatros y bibliotecas móviles que serán enviados tan pronto como las condiciones lo permitan".

El ministro también explicó que dichos planes contemplan proyecciones móviles, representaciones teatrales y cinematográficas, así como eventos que se realizarán hasta que la infraestructura permita el establecimiento de espacios sostenibles en estas zonas.

Heno aseguró que este plan se realizará debido a que Egipto cuenta con "sólida capacidad para hacerlo" y recalcó que se llevará a cabo "tan pronto como las condiciones lo permitan; seremos los primeros en llegar".

El alto al fuego entre Hamás e Israel, además de ser mediado por Estados Unidos, también tuvo la participación de Egipto, Catar y Turquía.

Este cese al fuego forma parte de la primera fase del plan de paz de Donald Trump para la Franja, que incluye el intercambio de rehenes por prisioneros y el ingreso de más ayuda al enclave.

Dicho plan contempla también la desmilitarización de Gaza y, en sus próximas fases, la reconstrucción de la Franja tras eliminar los escombros y otros efectos de la guerra que en los últimos dos años provocó la muerte de más de 67,000 personas, cerca de un tercio de ellos niños.

