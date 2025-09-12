Ejecutarán a criminal con discapacidad en EUA

Abogados y activistas pidieron detener la ejecución de David Joseph Pittman, hombre con una presunta discapacidad mental condenado por triple homicidio.

Será el próximo miércoles que reciba la inyección letal en Florida, lo que elevará a 12 el récord de criminales muertos por pena capital en este año.

La defensa de Pittman presentó una petición ante la Corte Suprema de Estados Unidos para detener el acto, al argumentar que el "estado de Florida ejecutará a un acusado con una discapacidad intelectual, en violación de la Constitución de Estados Unidos".

Organizaciones civiles también han pedido frenar la muerte del hombre, condenado por matar en 1990 a los padres de su esposa Marie, de quién estaba por divorciarse. Además de degollar a su hija de 21 años e incendiar su casa.

Pidieron al gobernador DeSantis clemencia, debido a que Florida se han ejecutado a 11 criminales, tras superar los nueve registrados para julio del 2024.

La última ejecución en Florida, apenas el 28 de agosto, fue la del reo Curtis Windom por un triple asesinato de 1992, y después de Pittman ya está programada para el 30 de septiembre la de Victor Jones, por un doble homicidio.

