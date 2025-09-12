Cerrar X
EH_UNA_FOTO_95_41b90a26e0
Internacional

Ejecutarán a criminal con discapacidad en EUA

Este hombre fue encontrado culpable por el homicidio de los padres de su esposa y su hija de 21 años registrado en 1990, comunidad rural al este de Tampa

  • 12
  • Septiembre
    2025

Abogados y activistas pidieron detener la ejecución de David Joseph Pittman, hombre con una presunta discapacidad mental condenado por triple homicidio.

Será el próximo miércoles que reciba la inyección letal en Florida, lo que elevará a 12 el récord de criminales muertos por pena capital en este año.

La defensa de Pittman presentó una petición ante la Corte Suprema de Estados Unidos para detener el acto, al argumentar que el "estado de Florida ejecutará a un acusado con una discapacidad intelectual, en violación de la Constitución de Estados Unidos".

Organizaciones civiles también han pedido frenar la muerte del hombre, condenado por matar en 1990 a los padres de su esposa Marie, de quién estaba por divorciarse. Además de degollar a su hija de 21 años e incendiar su casa.

Pidieron al gobernador DeSantis clemencia, debido a que Florida se han ejecutado a 11 criminales, tras superar los nueve registrados para julio del 2024.

La última ejecución en Florida, apenas el 28 de agosto, fue la del reo Curtis Windom por un triple asesinato de 1992, y después de Pittman ya está programada para el 30 de septiembre la de Victor Jones, por un doble homicidio.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_81_9f312591dd
Despliegan acciones para prevenir el suicidio en cinco penales
EH_UNA_FOTO_2025_09_08_T100217_253_99d32909a7
Federación garantiza apoyo a migrantes detenidos por ICE
AP_25249654914560_dae8c3a65a
EUA planea deportar a Kilmar Ábrego García a Esuatini
publicidad

Últimas Noticias

20250913_003205_4d7f782415
Oasis tiene una noche 'supersónica' en su regreso a México
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_3_88ba656913
Rayadas alza la cara y derrota a Toluca por la mínima
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_ef7edd1f95
Confirman autoridades el fallecimiento de Alicia Matías Teodoro
publicidad

Más Vistas

pipa_gas_cdmx_fe2c490481
Investigan explosión de pipa de gas en CDMX que dejó 6 muertos
Whats_App_Image_2025_09_11_at_5_30_37_PM_1_7a7ceb21eb
Anuncia Samuel subsidio extra para tener casas en $665,000 pesos
pipa_gas_cdmx_fe2c490481
Confirman fallecimiento de Alicia Matías Teodoro; suman 9 muertos
publicidad
×