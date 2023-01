'El genocida que dejó el poder': Lula a Bolsonaro

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, Para Lula, afirmó que los protagonistas de los actos violentos “sin precedentes” en la historia de Brasil son “vándalos y fascistas”, que habrían sido alentados por los discursos extremistas del expresidente Jaier Bolsonaro.

Lula no dudó en calificar a Bolsonaro como “el genocida que dejó el poder”.

🚨BREAKING: Supporters of Jair Bolsonaro have reportedly broken into the National Congress in Brazil pic.twitter.com/dFZL5mk7K0

De hecho, responsabilizó al ultraderechista –que se encuentra en EUA desde finales de diciembre y no asistió a la ceremonia de traspaso de poder– de haber promovido discursos que habrían estimulado “la invasión de los tres poderes”.

“Esto también es su responsabilidad y de los partidos que pertenecen a él”, aseveró el presidente. Del mismo modo, afirmó que si algún miembro de su Gobierno facilitó esa acción violenta, por omisión, también tendrá que asumir la parte que le corresponda.

The Planalto Palace, considered an architectural jewel by late Oscar Niemeyer and home to .@LulaOficial, is being destroyed by deranged Bolsonaro followers, mockingly known in #Brazil as “Bolsominions” pic.twitter.com/s9HZtnLM6S