Cerrar X
EH_UNA_FOTO_31_0754656ffd
Internacional

El Menchito, hijo de El Mencho, enviado a prisión ADX Florence

El Menchito e hijo de Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, líder del CJNG, fue trasladado a la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado

  • 01
  • Octubre
    2025

Rubén Oseguera González, alias El Menchito e hijo de Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue trasladado a la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, considerada la más restrictiva de Estados Unidos.

Oseguera González, de 35 años, se encuentra bajo las Medidas Administrativas Especiales (SAMs), lo que implica aislamiento total, contacto muy limitado con el exterior y un reducido número de llamadas telefónicas al mes.

Su abogado, Jan Ronis, calificó estas condiciones como “innecesarias” y comparables a “una tortura”.

El Menchito fue sentenciado en marzo de 2025 a cadena perpetua tras ser hallado culpable de conspirar para importar y distribuir metanfetamina y cocaína a Estados Unidos, además de usar armas de fuego en una conspiración de drogas. Según documentos judiciales, entre 2007 y 2017 dirigió una red internacional responsable de introducir grandes cantidades de droga desde México.

La prisión ADX Florence, conocida como la “Alcatraz de las Rocosas”, alberga a criminales de alta peligrosidad, entre ellos Joaquín El Chapo Guzmán, Alfredo Beltrán Leyva El Mochomo y el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Desde febrero de 2025, el CJNG fue catalogado por el gobierno de Donald Trump como una organización terrorista, lo que reforzó la presión contra sus principales líderes.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_4a597d6559
México no colaboró en operativo de la DEA contra CJNG: Federación
el_viejon_mexico_3f65c204b2
Capturan a 'El Viejón', presunto jefe de 'La Barredora'
EH_FOTO_VERTICAL_2025_09_21_T133043_658_fafefdfdb5
Vinculan a proceso a presunto 'operador financiero' del CJNG
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_02_T155758_178_364275e9f3
Contemplan sanciones para quienes no acaten ley anti-choquecitos
EH_UNA_FOTO_2025_10_02_T154554_087_d0eca39a59
Capturan 156 personas por extorsión y secuestro en Colombia
IMG_6671_be997765f5
Llega "Cuidar tu Salud" a un millón 220 mil personas a NL
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_6212162c7b
Detienen en España a Víctor Hugo 'N', socio de Grupo Peak
Saco_Cemex_2_2c6bff4976
Nueva era: Cemex rediseña sus emblemáticos sacos de cemento
Whats_App_Image_2025_10_01_at_9_09_47_PM_1_4d26b743f4
La otra mirada a lo ocurrido el 2 de octubre de 1968
publicidad
×