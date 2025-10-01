El Menchito, hijo de El Mencho, enviado a prisión ADX Florence

Rubén Oseguera González, alias El Menchito e hijo de Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue trasladado a la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, considerada la más restrictiva de Estados Unidos.

Oseguera González, de 35 años, se encuentra bajo las Medidas Administrativas Especiales (SAMs), lo que implica aislamiento total, contacto muy limitado con el exterior y un reducido número de llamadas telefónicas al mes.

Su abogado, Jan Ronis, calificó estas condiciones como “innecesarias” y comparables a “una tortura”.

El Menchito fue sentenciado en marzo de 2025 a cadena perpetua tras ser hallado culpable de conspirar para importar y distribuir metanfetamina y cocaína a Estados Unidos, además de usar armas de fuego en una conspiración de drogas. Según documentos judiciales, entre 2007 y 2017 dirigió una red internacional responsable de introducir grandes cantidades de droga desde México.

La prisión ADX Florence, conocida como la “Alcatraz de las Rocosas”, alberga a criminales de alta peligrosidad, entre ellos Joaquín El Chapo Guzmán, Alfredo Beltrán Leyva El Mochomo y el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Desde febrero de 2025, el CJNG fue catalogado por el gobierno de Donald Trump como una organización terrorista, lo que reforzó la presión contra sus principales líderes.

