El papa León XIV cumple 70 años agradecido por la vida

El papa León XIV celebró su 70 cumpleaños este domingo dando las gracias a Dios, a sus padres ya todos aquellos que rezaron por él

El papa León XIV celebró su 70 cumpleaños este domingo dando las gracias a Dios, a sus padres ya todos aquellos que rezaron por él.

León, el primer papa estadounidense, vio enormes pancartas de "Feliz cumpleaños", en inglés, italiano y español, globos y carteles de celebración que sostenían a los fieles reunidos en la plaza de San Pedro para su tradicional bendición del mediodía. Había un gran número de creyentes peruanos, incluidos bailarines con trajes tradicionales, un recuerdo de las dos décadas que el papa pasó en Perú como misionero y después como obispo.

"Queridos míos, parece que saben que hoy he cumplido 70 años", dijo León entre vítores. "Agradezco al Señor, a mis padres ya todos aquellos que me recordaron en sus oraciones".

Más tarde el domingo, León pasaría la tarde de su cumpleaños presidiendo un servicio de oración ecuménico en honor a los mártires del siglo XXI.

Cuando fue elegido el pasado mayo a los 69 años, el ex Robert Prevost se convirtió en el papa más joven desde 1978, cuando Karol Wojtyla fue elegido como el papa Juan Pablo II a los 58 años.

Muchas personas en la plaza sabían que era el cumpleaños de León y le deseaban lo mejor, especialmente dado el peso de la responsabilidad que había asumido para dirigir la Iglesia católica.

"Bueno, definitivamente necesita mucho apoyo, porque tiene que llevar a cabo un pontificado durante un período particularmente difícil, tanto por cuestiones geopolíticas como ciertamente por asuntos internos", dijo Lorenzo Vecchio, miembro de un grupo universitario católico en la plaza. "Estamos ciertamente felices de que sea un papá muy joven".

Celso Fernández, un residente de Roma originario de la antigua diócesis de León en Chiclayo, Perú, recordó cómo los fieles de Chiclayo solían celebrar el cumpleaños de su antiguo obispo, que coincidía con una celebración religiosa local. Prevost solía pasar su cumpleaños con ellos para honrar su día de fiesta.

"Ahora venimos a él por su cumpleaños", dijo.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, emitió un saludo especial en el que dio las gracias a León por su trabajo, que dijo era una fuente de inspiración. Las enseñanzas de León, dijo en un comunicado, "proporcionan una guía confiable y sólida en tiempos extremadamente complejos, cuando las certezas parecen tambalearse y los cambios son tan repentinos como profundos".


