El papa León XIV rezará por los difuntos olvidados en Roma

El papa León XIV acudirá este domingo al cementerio del Verano, el más grande de Roma, para rezar por los difuntos, especialmente por aquellos “de los que nadie se acuerda”, en el marco del Día de los Fieles Difuntos.

Durante el rezo del ángelus, el pontífice estadounidense y peruano expresó que orará “espiritualmente sobre las tumbas de mis seres queridos, así como por los muertos de los que nadie se acuerda. Pero nuestro Padre Celestial no olvida a nadie”, afirmó.

León XIV continuará así la tradición instaurada por su predecesor, el papa Francisco, quien durante su pontificado visitó varios cementerios romanos en esta fecha para celebrar la misa en sufragio de los difuntos.

El cementerio del Verano, con una historia que se remonta a veinte siglos y donde se hallan las catacumbas de Santa Ciriaca, es uno de los más emblemáticos de Italia.

Además, se llevarán a cabo ceremonias similares en otros camposantos de Roma, como Laurentino, Ostia Antica y Prima Porta.

