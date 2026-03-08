Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
designan_nuevo_lider_supremo_9dd8386103
Internacional

Elige Asamblea de Expertos a nuevo líder supremo de Irán

Será el Hashem Hosseini quien anuncie en las próximas horas la decisión de los clérigos y revele el nombre de quién sustituirá al ayatolá Alí Jamenei

  • 08
  • Marzo
    2026

La Asamblea de Expertos de Irán aseguró este domingo que se ha elegido un nuevo líder supremo, con el fin de sustituir al fallecido Alí Jamenei.

De acuerdo con el ayatolá Ahmad Alamolhoda, miembro de la Asamblea de Expertos, fueron alrededor de un grupo de 88 clérigos los que eligieron por medio de votación al nuevo líder.

"La elección del liderazgo ya se ha llevado a cabo y el líder ha sido determinado" explicó Alamolhoda.

Será el Hashem Hosseini Bushehri, responsable de la secretaría de la Asamblea de Expertos quien anuncie la decisión de los clérigos, añadió el ayatolá.

Otro de los miembros de esta asamblea, Hossein Mozaffari mencionó que se espera que el sustituto de Alí Jamenei fuera elegido en las siguientes horas.

Por su parte, el ayatolá Mohamad Mahdi Mirbagheri afirmó que se tomó la mejor decisión.

"Durante estos días, los expertos realizaron un gran esfuerzo para determinar al Líder y no fallaron. Se emitió la opinión de la mayoría de los expertos".

Estas presiones para acelerar el proceso también han llegado del parlamentario Hamid Rasaei, quien ha pedido poner fin cuanto antes a la actividad del Consejo Provisonal de Liderazgo, del que forma parte el presidente Masud Pezeshkian, a quien criticó por sus afirmaciones de que Irán no atacaría más a sus países vecinos.

Irán advierte a Trump que si la guerra sigue, no venderá petróleo

Irán advirtió este domingo al presidente de Estados UnidosDonald Trump, que si continúa con la guerra en Medio Oriente, no podrá vender petróleo, ni producirlo.

iran-advierte-trump-sigue-guerra-no-vendera-petroleo.jpg

El presidente del Parlamento de IránMohamad Baqer Qalibaf, aseguró que las declaraciones del mandatario republicano sobre la reducción del costo del crudo fueron falsas.

Aquí te presentamos la nota completa: Irán advierte a Trump que si la guerra sigue, no venderá petróleo


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Wall_Street_abre_verde_tras_inflacion_de_noviembre_5fb362960a
Wall Street cierra en verde tras declaraciones de Trump
donald_trump_iran_616c7393c4
Trump afirma que guerra en Irán está 'practicamente terminada'
oms_iran_petroleras_c7339b9496
OMS alerta riesgo sanitario en Irán por ataques a petroleras
publicidad

Últimas Noticias

ninos_coahuila_familia_b34e44a050
Cambios familiares reducen inscripción de niños en preescolar
IMG_7559_9961e1a7a7
Refuerzan combate a la rickettsia en Coahuila tras sumar 6 casos
HDAK_Wpr_W0_AESIDD_fd23e8f101
Claudia Sheinbaum visitará Brasil tras conversar con Lula
publicidad

Más Vistas

igualdad_celebra_feria_deportiva_a366798225
Inauguran Feria Deportiva de Centros Comunitarios 2026
dia_internacional_de_la_mujer_98084cf9ee
Hoy es el Día Internacional de la Mujer; su origen e historia
Waldo_Fernandez_6a5b3a09ec
Otorgará Waldo Fernández el perdón a Karina 'N'
publicidad
×