Elige Asamblea de Expertos a nuevo líder supremo de Irán

La Asamblea de Expertos de Irán aseguró este domingo que se ha elegido un nuevo líder supremo, con el fin de sustituir al fallecido Alí Jamenei.

De acuerdo con el ayatolá Ahmad Alamolhoda, miembro de la Asamblea de Expertos, fueron alrededor de un grupo de 88 clérigos los que eligieron por medio de votación al nuevo líder.

"La elección del liderazgo ya se ha llevado a cabo y el líder ha sido determinado" explicó Alamolhoda.

Será el Hashem Hosseini Bushehri, responsable de la secretaría de la Asamblea de Expertos quien anuncie la decisión de los clérigos, añadió el ayatolá.

Otro de los miembros de esta asamblea, Hossein Mozaffari mencionó que se espera que el sustituto de Alí Jamenei fuera elegido en las siguientes horas.

Por su parte, el ayatolá Mohamad Mahdi Mirbagheri afirmó que se tomó la mejor decisión.

"Durante estos días, los expertos realizaron un gran esfuerzo para determinar al Líder y no fallaron. Se emitió la opinión de la mayoría de los expertos".

Estas presiones para acelerar el proceso también han llegado del parlamentario Hamid Rasaei, quien ha pedido poner fin cuanto antes a la actividad del Consejo Provisonal de Liderazgo, del que forma parte el presidente Masud Pezeshkian, a quien criticó por sus afirmaciones de que Irán no atacaría más a sus países vecinos.

