Ella es Paige Spiranac, la mujer 'más sexy del mundo'

No, no se trata de una chica del Oxxo, tampoco de la reina de Only Fans, Karely Ruiz, sino de Paige Spiranac, una golfista que fue reconocida como 'la chica más sexy del mundo'.

La mujer estadounidense de 29 años de edad no puede creer que haya sido elegida como la mujer 'más sexy del mundo' de acuerdo con la revista Maxim y no solo eso sino que fue elegida como foto de portada para su lista 'Hot 100'.

Paige es conocida por jugar golf, pero también incursionó en el tenis, su sueño era convertirse en una atleta olímpica. Sin embargo, hoy destaca como una influencer de las redes sociales.

Criada en Colorado, Paige comenzó su carrera en el golf en la Universidad de Arizona y en la Estatal de Chicago.

La revista le hace honor a Paige de formar parte de las Hot 100 en su edición 2022 y con varias fotos de la influencer sin sostén hace subir la temperatura.





Conquista el tenis fuera de las canchas

Su aparición en la portada de la revista Maxim, solo es un reconocimiento a lo que muchos de sus seguidores ya sabían desde hace tiempo sobre su espectacular belleza.

Tan solo bastaban sus participaciones en los torneos de tenis para que sus seguidores estuvieran al pendiente de ella, así como cualquier video que publicara en sus redes sociales.





En el año 2016 fue la portada de la revista Golf Digest, sin embargo, generó las críticas de otros golfistas. Por fortuna para la tenista, ganó su primer torneo pequeño, campeonato en Scottsdale.

Sin embargo, Spirinac seguía siendo comparada con la extenista Anna Kournikova y actual pareja del cantante Enrique Iglesias, quien de acuerdo con especialistas en el 'deporte blanco', en su época brilló más afuera que dentro de las canchas.





Hasta que por consejo de la exjugadora de golf sueca, Annika Sörenstam, decidió disfrutar del deporte, pero desde afuera del campo de juego, ahora desde las redes sociales.

'No bajar los brazos y seguir intentando disfrutar del golf desde el lugar que pudiera', fueron las palabras de Annika Sörenstam.

Con producciones de fotos y videos hizo gala de su belleza y sensualidad en sus redes sociales, atrayendo a miles de seguidores más.





Pero, supo administrar bien su talento y Paige Spiranac se transformó en una influencer con un imán para atraer marcas.

Club Champion, una empresa de fabricación de palos; el simulador de golf X-Golf; Shot Scope, una aplicación de seguimiento de golpes; y PointsBet, la casa de apuestas, son apenas algunas de las numerosas empresas que confiaron en ella. Y que le generan ingresos millonarios.

Posando en sus fotografías con look de golfista logró obtener mayor alcance, que incluso las propias golfistas activas.

Con información de info7.mx