Embajador ruso comparte con EUA archivos sobre asesinato de JFK

Este martes, el embajador de Rusia en Estados Unidos, Alexánder Darchiev, hizo la entrega de archivos sobre el asesinato del presidente estadounidense John F. Kennedy en 1963 a la congresista Anna Paulina Luna.

Durante el recibimiento de la legisladora republicana, Darchiev compartió materiales basados en documentos de la Unión Soviética clasificados, de los cuales algunos habían sido entregados a la parte estadounidense durante el funeral del mandatario estadounidense.

Del mismo modo, Darchiev expresó su esperanza de que estos datos recopilados por el comité editorial de la publicación "El asesinato de Kennedy y las relaciones soviético-estadounidenses" arrojen más luz sobre su asesinato en 1963.

Por su parte, la congresista agradeció a la Embajada rusa mediante su cuenta de X, además de señalar que esto es "un acontecimiento de enorme importancia histórica".

I have received a hard copy of the report on JFK’s assassination from the Ambassador of Russia. A team of experts is enroute to my office in the morning to begin translation and full review of documents.



We will be uploading as soon as we can.



Thank you again to everyone… — Rep. Anna Paulina Luna (@RepLuna) October 14, 2025

También indicó que el Congreso de Estados Unidos intentó obtener dichos archivos durante la década de los 90.

Además, detallo que se trata de copias impresas de un informe de 350 páginas sobre la muerte del presidente 35 de Estados Unidos y que un equipo de expertos comenzará la traducción y la revisión completa de los documentos. "Los subiremos tan pronto como podamos", agregó.

Esta entrega de documentos se realizó debido a una petición de la propia Luna, esto como parte de una investigación adicional sobre el asesinato de Kenedy, la cual fue prometida previamente por el presidente Donald Trump.

Fue a principios de 2025 cuando el mandatario estadounidense firmó una orden ejecutiva para desclasificar los archivos sobre el asesinato de JFK y su hermano Robert Kennedy, así como el del líder de los derechos civiles Martin Luther King Jr.

El 22 de noviembre de 1963, John F. Kennedy fue herido mortalmente por dos disparos de rifle cuando él, su esposa y el gobernador de Texas desfilaban en la limusina presidencial descapotable por el centro de Dallas. El autor del magnicidio, Lee Harvey Oswald, fue asesinado a tiros en una comisaría de la ciudad dos días después.

