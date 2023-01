Empleado de aeropuerto es succionado por turbina de avión

Un accidente sin precedentes se presentó en Estados Unidos, pues la turbina de un avión provocó que un empleado del aeropuerto fuera succionado, lo que provocó su muerte.



Los hechos se registraron el pasado 31 de diciembre del año pasado alrededor de las 15:00 horas en el Aeropuerto Regional de Montgomery en Estados Unidos, pero hasta ahora se dio a conocer el comunicado de prensa.





NEW INFORMATION: All incoming and outgoing flights have been 'grounded until further notice' after a workers death at the Montgomery Regional Airport. pic.twitter.com/pFBjGjMv6O