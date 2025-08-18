Cerrar X
Internacional

En una o dos semanas se sabrá si hay solución: Trump

El presidente Donald Trump, afirmó que en 'una o dos semanas' se sabrá si existen condiciones reales para alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que en "una o dos semanas" se sabrá si existen condiciones reales para alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania, marcando así un nuevo plazo informal para empujar a Kiev y Moscú hacia la mesa de negociación.

"Dentro de poco, en una o dos semanas, sabremos si solucionamos esto o si estos horribles combates continúan", declaró Trump.

La declaración llega días después de su encuentro privado con Vladimir Putin en Alaska, donde según el mandatario, el presidente ruso mostró disposición a dialogar y aceptar "garantías de seguridad" para Ucrania por parte de Estados Unidos y Europa. No obstante, el mandatario estadounidense reconoció que no hay certeza de éxito:

“Es posible que no se pueda lograr. Por otro lado, es posible que sí, y que se salven miles y miles de vidas cada semana”.

También reiteró que ambas partes parecen dispuestas a explorar una solución, algo que calificó como “una buena noticia”, pero dejó en claro que cualquier acuerdo pasaría por discusiones difíciles, incluido un polémico intercambio territorial propuesto por Moscú.

Intercambio de territorios: una línea roja para Kiev

Según fuentes cercanas al diálogo, el Kremlin estaría proponiendo que Ucrania ceda formalmente la soberanía sobre las regiones de Donetsk y Lugansk, actualmente ocupadas por fuerzas rusas. Zelenski, sin embargo, rechazó categóricamente esa posibilidad, recordando que sería inconstitucional de acuerdo con la Carta Magna ucraniana.

“Debemos debatirlo”, afirmó Trump ante los líderes reunidos, aunque matizó que cualquier resolución debería incluir garantías de seguridad sólidas para Ucrania, a fin de evitar futuras agresiones. A su lado, Zelenski no ofreció comentarios inmediatos sobre esta propuesta en público.

Advertencias y sanciones en juego

En días previos, Trump también habría dado un plazo de 10 a 12 días a Putin para mostrar un compromiso real con la paz, bajo amenaza de castigos económicos adicionales, incluyendo sanciones secundarias a países como India o China si continúan comerciando con Rusia. Hasta ahora, dichas sanciones no se han concretado.

Presencia internacional en la Casa Blanca

El encuentro de alto nivel contó con la presencia del secretario general de la OTAN, Mark Rutte; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; y líderes europeos como Emmanuel Macron (Francia), Alexander Stubb (Finlandia), Keir Starmer (Reino Unido), Giorgia Meloni (Italia) y el canciller alemán Friedrich Merz.

Comentarios

Etiquetas:
