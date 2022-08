Entierran vivo a hombre; lo ofrecen como sacrificio humano

Un hombre de 30 años asegura que fue enterrado vivo por sus amigos que lo quisieron usar como ofrenda para la Diosa de la Tierra.

Dicen que una fiesta no puede considerarse buena si nada se sale de control, pero en algunas ocasiones el alcohol nos lleva a vivir experiencias insólitas que pueden acabar incluso con nuestra vida y eso es lo que estuvo a punto de pasarle a un hombre de 30 años.

Víctor Hugo Mica Álvarez denunció que asistió a una fiesta por la Pachamama en Bolivia y despertó dentro de un ataúd. De acuerdo con su declaración, lo quisieron usar de "sullu", es decir, como ofrenda a la diosa de la Tierra.

"Anoche era la pre entrada (de Villa Victoria), hemos ido a bailar, yo soy guía, y ya no me acuerdo. Lo único que recuerdo es que pensé que estaba en mi cama y me he levantado para ir a orinar, y ya no pude moverme más. Cuando empujé el ataúd, pude romper un vidrio que tenía y así pude salir. Me enterraron", declaró.

La víctima, quien es bailarín de una fraternidad de tobas, aseguró que perdió el conocimiento tras encontrarse con un "amigo" que lo invitó a beber unas cervezas. Añadió que sólo recuerda haber entrado a una zona donde había una estructura a medio construir, por lo que asume que lo quisieron usar de ofrenda.

Cabe señalar que pese a la pesadilla que vivió, al acudir a denunciar lo que le hicieron, la policía simplemente se rio de él y no le prestó atención.

"He roto el vidrio, toda mi mano me he lastimado, apenas he salido. Pero fui a la Policía y me dijeron que estoy en estado de ebriedad", puntualizó el hombre, quien se salvó de ser enterrado vivo.

Víctor fue encontrado con cemento en el rostro y en la cabeza por Álex Magne, quien se encontraba paseando por el panteón y se sorprendió al verlo deambulando.

¿Qué es la celebración de Pachamama?

Durante todo el mes de agosto, pero con mayor énfasis durante le primer día de ese mes en comunidades quechua y aimara de los Andes de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú y se hacen ofrendas a la divinidad andina Pachamama o Madre Tierra.