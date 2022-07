Entra en shock al ver infidelidad de novio con mejor amiga

A través de TikTok se hizo viral la reacción que tuvo una joven al descubrir que su novio y su mejor amiga la habían traicionado

Una joven se llevó una doble decepción al descubrir que su novio le era infiel con la que consideraba su mejor amiga. La reacción de la afectada se volvió viral, ya que fue tanta la impresión que se llevó que entró en shock.

"Como cuando descubres a tu novio engañándote con tu mejor amiga", se lee en el video que fue compartido por el usuario @itsbigsteve, el cual suma casi 10 millones de reproducciones y casi un millón de "me gusta".

En el video de 32 segundos se ve a la chica confrontado a su pareja frente a su amiga en lo que parece ser un pizzería.

Lo que más sorprendió fue la forma en que la mujer engañada reacciona, ya que comenzó a gritar y a saltar eufórica, y luego golpea la espalda del que supuestamente es su novio.

"Cálmate", se escucha decir al joven ante el escándalo, mientras la supuesta amiga se queda tranquila en la mesa mirando su celular como si nada estuviera pasando a su alrededor.

Luego la chica corre al pasillo que da a la entrada del restaurante y se sube a una banca para seguir gritando.

Al final se ve cuando ignora a una mesera que trata de hablar con ella, pero al momento que el novio se acerca y la toma de la cintura para bajarla, ella se desploma y comienza a llorar.

Se cree que el escándalo de infidelidad habría ocurrido en Texas, EUA.

Usuarios de TikTok sorprendidos por reacción de la joven engañada

Los internautas reaccionaron de distintas por la forma en que la joven se comportó al descubrir la infidelidad de su novio con su mejor amiga.

"Que chido se emocionó que bien que todas fueran así", "Jajaj yo creo que está celebrando su libertad", bromearon algunos.

Pero muchos más se solidarizaron y se mostraron conmovidos: "Pobrecita entró en shock", "Al final me parece que se desmorona, imagino entró en shock por eso su reacción", "Entró en shock, eso pasa cuando el dolor es tan grande, wow! su amor por él es de ese de verdad que ya no se encuentra tan fácil... que mal por él", "Así será el dolor que es un choque entre 'esto no puede estar pasando' y la realidad, ¡qué dolor!", "Ouch, a mí me pasó, no con mi mejor amiga, pero sí con una señora que siempre sospeché, la verdad se siente horrible, es un shock que no le deseo a nadie".