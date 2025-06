Entre ruinas palestinos en Gaza celebran el Eid al-Adha

"Esta es la peor fiesta que ha vivido el pueblo palestino debido a la injusta guerra contra el pueblo palestino", señaló Kamel Emran después de asistir al rezo en la ciudad de Jan Yunis, en el sur del sitiado enclave. "No hay comida, no hay harina, no hay refugio, no hay mezquitas, no hay hogares, no hay colchones... Las condiciones son muy, muy duras".