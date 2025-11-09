Entregan restos del soldado israelí muerto hace 11 años: Hamás

La Cruz Roja recibió este domingo los restos de un rehén en Gaza que Hamás afirma es el cuerpo de un soldado israelí que fue asesinado en 2014 y que estuvo retenido en Gaza 11 años.

Sus restos eran los únicos actualmente retenidos en Gaza desde antes de la última guerra entre Israel y Hamás.

Hamás dijo que encontró el cuerpo del soldado, Hadar Goldin, en un túnel en la ciudad más al sur del enclave, Rafah, el sábado. Goldin fue asesinado el 1 de agosto de 2014, dos horas después de que entró en vigor un alto el fuego que puso fin a la guerra de ese año entre Israel y Hamás.

Los restos serán transferidos a Israel y al instituto nacional de medicina forense para su identificación. De confirmarse su identidad, quedarán cuatro cuerpos de rehenes en Gaza.

La devolución del soldado sería un avance significativo en la tregua mediada por Estados Unidos y cerraría una dolorosa saga de 11 años para su familia.

Al inicio de la reunión semanal del gabinete, el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que mantener el cuerpo durante tanto tiempo ha causado "gran agonía a su familia, que ahora podrá darle un entierro judío".

La familia de Goldin encabezó una campaña muy pública, junto con la familia de otro soldado cuyo cuerpo fue tomado en 2014, para traer a sus hijos a casa para enterrarlos. Israel recuperó los restos del segundo soldado a principios de este año.

Netanyahu dijo que el país continuaría intentando traer a casa los cuerpos de los israelíes que aún están retenidos al otro lado de las líneas enemigas, como Eli Cohen, un espía israelí ahorcado en Damasco, Siria, en 1965.

Medios israelíes, que citaron a funcionarios anónimos, han informado que Hamás estaba retrasando la liberación del cuerpo de Goldin con la esperanza de negociar un paso seguro para más de 100 milicianos rodeados por fuerzas israelíes y atrapados en Rafah.

Gila Gamliel, la ministra de Innovación, Ciencia y Tecnología y miembro del partido Likud de Netanyahu, dijo a la radio militar que Israel no está negociando un acuerdo dentro de otro acuerdo.

“Hay acuerdos cuya implementación está garantizada por los mediadores, y no deberíamos permitir que nadie venga a conocer y jugar y reabrir el acuerdo”, expresó.

Hamás no hizo comentarios sobre un posible intercambio por sus combatientes atrapados en la llamada zona amarilla, que está controlada por fuerzas israelíes, aunque reconoció que hay enfrentamientos allí.

Avance positivo en la tregua

Desde que comenzó el alto el fuego el mes pasado, los milicianos han liberado los restos de 23 rehenes. Como parte del acuerdo, se espera que devuelvan todos los restos de los rehenes.

Por cada rehén israelí devuelto, Israel ha estado liberando los restos de 15 palestinos. Ahmed Dheir, director de medicina forense en el Hospital Nasser en la ciudad sureña de Jan Yunis en Gaza, dijo que los restos de 300 han sido devueltos, y 89 identificados.

La guerra comenzó con un ataque liderado por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, en el que 251 personas fueron secuestradas y 1,200 asesinadas en Israel, en su mayoría civiles.

El sábado, el Ministerio de Salud de Gaza dijo que el número de palestinos muertos en Gaza ha aumentado a 69,176. El ministerio, parte del gobierno dirigido por Hamás y atendido por profesionales médicos, mantiene registros detallados que son considerados generalmente confiables por expertos independientes.

El dolor de una madre

En 2014, el Ejército israelí estimaron en pruebas encontradas en el túnel donde fue tomado el cuerpo de Goldin, incluyendo una camisa ensangrentada y flecos de oración, que murió en un ataque. Su familia celebró lo que Leah Goldin ahora llama un "pseudo-funeral" incluyendo la camisa y los flecos de Goldin, a instancias de los rabinos militares de Israel. Pero la incertidumbre persistente era como un "cuchillo que constantemente hace nuevos cortes".

Leah Goldin dijo a The Associated Press a principios de este año que devolver el cuerpo de su hijo es un valor ético y religioso, parte del pacto sacrosanto que Israel hace con sus ciudadanos, quienes están obligados por ley a servir en el ejército.

"Hadar es un soldado que fue al combate y lo abandonaron, y destruyeron sus derechos humanitarios y los nuestros también", dijo Goldin. Señaló que su familia a menudo se sentía sola en su lucha por regresar a Hadar, un talentoso artista que acababa de comprometerse, a casa para su entierro.

Tras el estallido de la guerra en octubre de 2023, la familia Goldin se lanzó a intentar ayudar a cientos de familias de las 251 personas que Hamás se llevó a Gaza. Inicialmente, los Goldin se encontraron rechazados mientras aumentaba la defensa por los rehenes del 7 de octubre. "Éramos un símbolo de fracaso", recordó Goldin. "Nos decían, 'no somos como ustedes, nuestros hijos volverán pronto'".

Devuelven restos del argentino Lior Rudaeff

El gobierno argentino informó mediante un comunicado la restitución del cuerpo del connacional Lior Rudaeff, de 61 años, quien fue asesinado durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 en Israel.

"Lior nació en Argentina y vivía en el kibutz Nir Yitzhak junto a su esposa Yaffa, con quien tuvo cuatro hijos: Noam, Nadav, Bar y Ben. Allí forjó una vida dedicada a su comunidad: más de cuatro décadas como voluntario, manejando ambulancias y prestando servicio en el equipo de respuesta a emergencias del kibutz", comunicó la oficina del presidente argentino Javier Milei.

En el mismo, Milei expresa su solidaridad con la familia y allegados de Rudaeff “y confía en que poder darle sepultura brinde consuelo después de tanto sufrimiento”.

