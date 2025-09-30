Cerrar X
Envía Trump submarinos nucleares cerca de Rusia por 'amenazas'

El presidente Donald Trump reveló que ordenó el despliegue de submarinos nucleares cerca de Rusia ante lo que calificó como una 'amenaza reciente'

  30
  Septiembre
    2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este martes que ordenó enviar submarinos nucleares hacia la costa rusa como medida preventiva, luego de considerar que Moscú representó “una amenaza reciente”.

Durante una reunión inusual con cientos de generales y altos mandos en la base militar de Quantico, Virginia, el mandatario aseguró que su país está “25 años por delante de Rusia y China” en el desarrollo de armas nucleares y sistemas de proyección de fuerza.

“El arma más letal jamás creada”

Trump presumió la capacidad tecnológica de las fuerzas armadas estadounidenses y destacó la indetectabilidad de los submarinos nucleares.

“Envié un submarino nuclear, el arma más letal jamás creada. Está allí al acecho, totalmente indetectable. Estoy seguro de que habrá necesidad de usarlo”, expresó.

El presidente señaló que, aunque Rusia y China todavía están por debajo de Estados Unidos en este terreno, podrían alcanzar la paridad nuclear en cinco años debido a sus rápidos avances militares.

Cabe mencionar que la reunión en Quantico fue convocada por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien aprovechó para anunciar nuevas directivas en las fuerzas armadas.

Hegseth aseguró que se impondrán requerimientos físicos más estrictos para evitar soldados “gordos” o “barbudos”, y apuntó que el Ejército debe recuperar “el más alto estándar masculino”.

Por otra parte, el encuentro se produce en medio de una alarma generalizada por posibles purgas en el liderazgo militar.

Hegseth criticó que en el pasado se hayan ascendido mandos “por razones equivocadas, como cuotas de género, raza o logros históricos”, lo que dejó abierta la puerta a cambios en la cúpula castrense.

 


