Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_31_T090059_909_582bbeb153
Internacional

España reconoce 'dolor e injusticia' en la Conquista de México

Con la exposición organizada entre ambos países, se busca una reconciliación para refrendar la hermandad y las relaciones diplomáticas

  • 31
  • Octubre
    2025

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reconoció que "ha habido dolor e injusticia" hacia los pueblos originarios mexicanos durante la Conquista, por lo que aseguró que es "justo reconocerlo y enmendarlo".

En la inauguración de la exposición "La mujer en el México indígena", Albares aseguró que entre España y México ha habido "una historia muy humana y, como todo lo humano, con claroscuros".

"Y también ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios a los que se ha tratado injustamente y justo es reconocerlo y enmendarlo", aseguró el diplomático.

La exposición 'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena' es un homenaje al universo femenino, en el que, a través de cerámicas, textiles, esculturas y joyas, se pone de manifiesto el papel de la mujer como transmisora de cultura y tradición, tanto en el ámbito doméstico como en el terrenal y espiritual.

La muestra, que reúne 435 piezas procedentes de diversos pueblos indígenas de todo México, se presenta en cuatro sedes en Madrid: el Museo Arqueológico Nacional, la Fundación Casa de México en España, el Instituto Cervantes y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, que ofrecen distintos aspectos del universo indígena femenino.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25305332452295_6a3d7d914c
Últimos restos devueltos desde Gaza no son de rehenes: Israel
A54_HA_187e647c7b
Rusia afirma haber abatido a comando ucraniano en Donetsk
AP_25297728724816_e62441cec9
Carney se disculpó con Trump por publicidad contra los aranceles
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_UNA_FOTO_23_950896e13f
Llega la Estructura de la Virgen de Guadalupe a El Chorrito
aranceles_camiones_9b803fbf00
Entran en vigor aranceles a México para camiones importados a EUA
AP_25305636131141_50e3ec64a2
Arsenal amplía su ventaja en la cima de la Premier League
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_31_T132647_774_8103239f92
Revientan federales narcolaboratorios en Escobedo, NL
nl_benito_juares_caso_ysabella_d8b782a81f
Abren juicio penal a exdirector jurídico por caso Ysabella
EH_UNA_FOTO_2025_10_29_T182605_144_0d590d7cb4
Senado aprueba Ley de Ingresos 2026 por más de 10 billones
publicidad
×