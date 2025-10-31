España reconoce 'dolor e injusticia' en la Conquista de México

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reconoció que "ha habido dolor e injusticia" hacia los pueblos originarios mexicanos durante la Conquista, por lo que aseguró que es "justo reconocerlo y enmendarlo".

En la inauguración de la exposición "La mujer en el México indígena", Albares aseguró que entre España y México ha habido "una historia muy humana y, como todo lo humano, con claroscuros".

"Y también ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios a los que se ha tratado injustamente y justo es reconocerlo y enmendarlo", aseguró el diplomático.

La exposición 'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena' es un homenaje al universo femenino, en el que, a través de cerámicas, textiles, esculturas y joyas, se pone de manifiesto el papel de la mujer como transmisora de cultura y tradición, tanto en el ámbito doméstico como en el terrenal y espiritual.

La muestra, que reúne 435 piezas procedentes de diversos pueblos indígenas de todo México, se presenta en cuatro sedes en Madrid: el Museo Arqueológico Nacional, la Fundación Casa de México en España, el Instituto Cervantes y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, que ofrecen distintos aspectos del universo indígena femenino.

