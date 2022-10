Esposa sorprende a esposo en 'visita coyugal' con otra

Una mujer Argentina se disponía a visitar a su esposo en prisión, sin embargo, al llegar los guardias le informaron que ya estaba con alguien más.

La prisión no detiene la infidelidad, pues gran sorpresa se llevo una mujer de Argentina que gustosa fue a la cárcel para visitar a su esposo y mantener contacto íntimo con él; lo que no esperaba es que al llegar al lugar, los guardias le indicaran que no podía pasar pues su esposo ya estaba en otra visita conyugal.





Los hechos ocurrieron el pasado 20 de octubre en la Unidad Penal N°9, en La Plata, capital de la provincia argentina de Buenos Aires, según informó el portal TN.







De acuerdo con la información, los guardias le dijeron a la mujer: 'No puede ingresar porque el detenido está manteniendo relaciones sexuales'.





Al descubrir la infidelidad, la joven, que iba acompañada de dos amigas, decidió esperar afuera de la cárcel para encarar a la amante, quien terminó golpeada.





A través de redes sociales, se hizo viral el momento de la pelea entre la esposa y la amante.



'Te viniste a regalar con marido ajeno', se escucha que dice la mujer apenas inicia el video.





Por su parte, la tercera en discordia trató de ignorarla, pero la mujer engañada comenzó a golpearla.





'Mirá que a mí no me importa nada, rescatate con los maridos de la guachas', expresaba la joven mientras comenzaba a propinarle puñetazos.





Aunque la 'socia' trató de defenderse, no pudo. 'A mí no me pongas una mano porque te rompo toda, ¿me escuchaste? Tres nenes tengo', le decía la esposa de su amante, y enseguida comenzó a pegarle con más violencia.





Las amigas, que al parecer conocían a la amante, no se quedaron de brazos cruzados y se sumaron a la agresión.





'No te alcanzó con encamarte con uno que te venís a encamar con todos', dijo una y empezaron a pegarle entre las tres, tirándola al piso y darle de patadas en la cabeza.





El ataque fue detenido gracias a la intervención de otras personas que se encontraban presentes.





Al final, la mujer del encarcelado fue denunciada por 'robarle el celular' a la amante. 'A tu teléfono me lo llevo yo', le habría dicho.





De acuerdo con TN, trascendió que el detenido estaría desde hace tiempo manteniendo una relación a distancia con ambas.