Estados de EUA discrepan sobre control de armas

El gobernador de Washington, Jay Inslee, reaccionó rápidamente ante la masacre en una escuela primaria en Texas con un tuit en que mencionó las medidas de control de armamentos tomadas por su gobierno estatal demócrata. Lo remató con: "Congreso, te toca a ti".

Pero las medidas de control de armas probablemente no avancen un milímetro en el Congreso, y son cada vez más escasas en los estados. Aparte de las entidades controladas por los demócratas, la mayoría no ha tomado medidas en años recientes o, por el contrario, las han tomado para ampliar los derechos de posesión y portación.

Eso es porque las controlan políticamente los republicanos que se oponen a las restricciones o están divididos, lo que conduce a la parálisis.

Después de la masacre del martes en la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas, en la que murieron 19 alumnos y dos docentes, gobernadores y legisladores demócratas de todo el país emitieron ruegos exaltados para que el Congreso y sus propias legislaturas aprueben restricciones. Por su parte, los republicanos promueven medidas para atender la salud mental y reforzar la seguridad en las escuelas con más guardias.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, habla con frecuencia sobre los trastornos de salud mental de jóvenes y dice que las leyes restrictivas de estados como Nueva York y California son ineficaces. En Tennessee, el legislador republicano Jeremy Faison tuiteó que el estado debe apostar agentes de seguridad en "todas nuestras escuelas", pero no prometió presentar un proyecto de ley durante la próxima sesión legislativa, y se limitó a decir que "el mal existe y debemos proteger a los inocentes".

En Wisconsin, el gobernador demócrata Tony Evers ha chocado reiteradamente con la legislatura controlada por los republicanos. Ha pedido que aprueben verificación universal de antecedentes y leyes de "alarma", pero los republicanos simplemente lo ignoran. Meses atrás, Evers vetó una ley republicana que hubiera permitido portar armas en vehículos en terrenos de las escuelas y en las iglesias situadas en terrenos de escuelas privadas.

"No podemos aceptar que la violencia armada simplemente sucede", tuiteó Evers. "No podemos aceptar que los chicos que van a la escuela tal vez no regresen a casa. No podemos aceptar que los funcionarios electos se nieguen de plano a actuar".