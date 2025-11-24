Cerrar X
Internacional

Estados Unidos acumula 228 víctimas en más de 200 tiroteos

Alrededor de 120 ciudades registraron estos hechos de violencia, de los cuales, 34 de los presuntos responsables lograron ser arrestados

  • 24
  • Noviembre
    2025

Estados Unidos registró un total de 201 tiroteos con un total de 228 heridas por impacto de bala durante este fin de semana.

De acuerdo con la base de datos Gun Violence Archive, estas agresiones armadas se reportaron en 123 ciudades pertenecientes a 34 estados de la Unión Americana.

La entidad que más reportó este tipo de agresiones fue Illinois con más de 20, seguida de Texas con 17; Ohio con 13, Georgia con 12; New York con 11; y Wisconsin, Florida y Tennessee con una decena respectivamente.

Mientras que Chicago, registró por lo menos 16 tiroteos, mientras que las demás ciudades acumularon menos de 10 tiroteos. Estas son: 

  • Houston: 8 tiroteos
  • Milwaukee, Indianapolis, Cleveland, Baltimore, Atlanta: 5 tiroteos
  • Brooklyn, Jacksonville: 4 tiroteos

Con el número de víctimas, se reportaron un total de 228 personas heridas, de los cuales 69 perdieron la vida por estos hechos.

De los sospechosos se llevaron a cabo los siguientes datos:

  • Arrestados: 34 agresores
  • Heridos: 11 agresores
  • Fallecidos: 13 agresores

Tiroteo en Carolina del Norte

Autoridades del Estado de Carolina del Norte informaron que dos jóvenes perpetraron un ataque armado donde cuatro personas resultaron afectadas en el encendido de un árbol de Navidad durante este fin de semana.

Al momento que se escucharon las detonaciones de arma de fuego, las personas comenzaron a correr por el estacionamiento del lugar en un intento por escapar de la zona.

Aparentemente, los responsables de esta fueron identificados como miembros de una pandilla, ambos menores de edad.


descarga_28_1ae8e3a3da
