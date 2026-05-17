Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
bf3660f1681e3eb6acf07ae54f3eb65129b2e3d7w_0b70e436e0
Internacional

Estados Unidos analiza amenaza de drones desde Cuba

El gobierno de Estados Unidos analiza la posible amenaza que representan drones militares procedentes de Cuba, tras detectar avances en esta tecnología

  • 17
  • Mayo
    2026

El gobierno de Estados Unidos analiza la posible amenaza que representan drones militares procedentes de Cuba, tras detectar avances en esta tecnología y la presunta presencia de asesores iraníes en La Habana.

De acuerdo con información revelada, autoridades estadounidenses han revisado reportes de inteligencia que advierten sobre el desarrollo de capacidades militares en la isla caribeña.

Según los informes, Cuba habría adquirido más de 300 drones militares e incluso estaría considerando su uso potencial contra objetivos como la base naval estadounidense en la Bahía de Guantánamo, buques militares o la ciudad de Key West, ubicada a unos 145 kilómetros al norte de La Habana.

Esta evaluación, basada en inteligencia clasificada, podría ser utilizada por Washington como argumento en caso de considerar una eventual acción militar.

Reunión inusual entre la CIA y autoridades cubanas

En medio de este contexto, el director de la Agencia Central de Inteligencia, John Ratcliffe, sostuvo la semana pasada una reunión en La Habana con altos funcionarios del gobierno cubano.

El encuentro, poco común por el nivel de representación, incluyó conversaciones con autoridades del Ministerio del Interior y responsables de los servicios de inteligencia de la isla.

Durante la reunión se abordaron temas relacionados con cooperación en inteligencia, seguridad regional y la situación económica de Cuba.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró recientemente que su administración logrará que el gobierno cubano se acerque a Washington, en medio de la presión diplomática sobre la isla.

En una entrevista, el mandatario afirmó: “Creo que le vamos a dar un vuelco”, al ser cuestionado sobre la postura de Cuba frente a Estados Unidos y China.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

6ae0ad3f928b44cf2ccfe2a295c3e5fa549a2015_badcaad2d3
Investigan vínculos de atacante con escuela en San Diego
inter_ataque_mezquita_san_diego_75e3e36082
Al menos cinco muertos tras ataque en mezquita de San Diego
hantavirus_63276f0ff7
Muere hombre por hantavirus en EUA; no está vinculado a crucero
publicidad

Últimas Noticias

nl_allende_huacicholeo_b2fe8294d1
Decomisan en Allende más de 1,2 millones de litros de huachicol
6ae0ad3f928b44cf2ccfe2a295c3e5fa549a2015_badcaad2d3
Investigan vínculos de atacante con escuela en San Diego
efrain_huiqui_final_f484580cdb
Huiqui se jugaría su futuro con Cruz Azul en la final ante Pumas
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_16_at_5_00_42_PM_ce15b4a102
Reynosa vivirá un concierto gratuito para unir a las familias
oms_declara_emergencia_sanitaria_mundial_por_ebola_dbec153141
OMS declara emergencia sanitaria por ébola al sumar 88 muertos
Whats_App_Image_2026_05_18_at_12_24_57_AM_afc6708d4f
Costos de seguros se disparan hasta 40% en 2026
publicidad
×