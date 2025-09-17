Estados Unidos implementará nuevo examen de ciudadanía

El Gobierno de Estados Unidos anunció que implementará un nuevo examen de ciudadanía con mayores requisitos, retomando la versión diseñada durante el primer mandato de Donald Trump (2017-2021).

La medida forma parte de una estrategia más amplia para endurecer el proceso de naturalización.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) publicó este martes un aviso en el Registro Federal para formalizar la aplicación de la nueva prueba, enfocada en la educación cívica y con un énfasis mayor en la historia y el sistema político del país.

En 2020, bajo la instrucción de Trump, USCIS presentó un examen más extenso que aumentó el número de preguntas de 100 a 128 y que exige responder correctamente 12 de 20, en lugar de 6 de 10, aunque mantiene el mismo porcentaje de aprobación (60%).

Sin embargo, la administración de Joe Biden (2021-2025) desechó esta versión y reinstauró la usada desde 2008.

“Estos cambios cruciales son los primeros de muchos”, señaló Matthew Tragesser, portavoz de USCIS, al destacar que la Casa Blanca busca garantizar que solo quienes cumplan con “todos los requisitos”, incluyendo dominio del inglés y conocimientos cívicos, puedan naturalizarse.

La agencia también informó sobre otras medidas para reforzar la integridad del proceso, como una investigación más rigurosa de antecedentes, revisiones más estrictas a las excepciones por discapacidad y la reanudación de entrevistas con vecinos y compañeros de trabajo de los solicitantes.

De acuerdo con las directrices, quienes aspiren a la ciudadanía deberán demostrar “buen carácter moral”, lo que implica no solo carecer de antecedentes graves, sino también mostrar una conducta responsable en lo laboral, comunitario y financiero, incluyendo el cumplimiento de obligaciones fiscales.

Factores aparentemente menores, como infracciones de tránsito repetidas, podrían ser considerados en contra del solicitante.

USCIS adelantó que en los próximos meses se anunciarán nuevas iniciativas para “fortalecer la integridad” del proceso de naturalización y asegurar que los nuevos ciudadanos puedan integrarse plenamente y contribuir al desarrollo del país.