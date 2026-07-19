Estados Unidos intensifica sus ataques contra Irán

La ofensiva ocurrió después de que se informara la muerte de otro militar estadounidense, elevando a 17 los efectivos fallecidos desde el inicio del conflicto

Estados Unidos lanzó la madrugada de este lunes una nueva ronda de ataques aéreos contra Irán, mientras Teherán respondió con el lanzamiento de misiles y drones hacia Jordania, en un nuevo episodio de la escalada militar que mantiene en tensión a Oriente Medio.

La ofensiva ocurrió después de que Washington informara la muerte de otro militar estadounidense en Irak, lo que elevó a 17 el número de efectivos fallecidos desde el inicio del conflicto. El intercambio de ataques ocurre luego del colapso del acuerdo provisional que buscaba poner fin a los combates y en medio de afectaciones al tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz.

El Comando Central de EUA informó que la nueva ofensiva corresponde a la novena noche consecutiva de bombardeos y aseguró que los ataques buscan reducir las capacidades militares iraníes utilizadas para atacar embarcaciones comerciales y civiles que transitan por el estrecho de Ormuz.

Previamente, las fuerzas armadas estadounidenses señalaron que uno de sus militares murió en Irak durante una detonación controlada de un dron iraní derribado. Además, indicaron que continúan las investigaciones sobre restos humanos localizados tras un ataque previo ocurrido en Jordania.

Irán responde con misiles y drones

Como respuesta a los bombardeos, Irán lanzó misiles y drones hacia Jordania, mientras Baréin, Kuwait y el propio territorio jordano activaron sus sistemas de defensa antiaérea.

La embajada de Estados Unidos en Baréin emitió una alerta al advertir sobre posibles ataques en zonas no especificadas de Manama. Por su parte, autoridades de Israel señalaron que los proyectiles dirigidos hacia Jordania podrían provocar que el conflicto alcance territorio israelí.

Reportan ataque contra instalación nuclear en construcción

Las autoridades iraníes afirmaron que uno de los objetivos estadounidenses fue el sitio donde se construye la central nuclear de Darkhovin, ubicada en el suroeste del país. Según la televisión estatal, el complejo fue alcanzado durante la ofensiva.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) indicó que la instalación se encontraba en una etapa inicial de construcción y que, durante su última inspección, no albergaba material nuclear.

Además, durante el inicio de los bombardeos se reportó el incendio de un buque en el estrecho de Ormuz, cerca de la costa de Omán. Hasta el momento, las autoridades no han determinado la causa del siniestro.